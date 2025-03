Algérie: Le ministre de l'Industrie inaugure à Adrar un point de vente et de maintenance des équipements agricoles

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, a procédé, samedi à Adrar, à l'inauguration d'un point de vente et de maintenance des équipements et machines agricoles relevant de l'Entreprise publique de commercialisation des équipements et machines agricoles PMA-Trading , indique un communiqué du ministère.

Cette structure, inaugurée dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le ministre dans la wilaya, expose une gamme d'équipements agricoles, notamment des charrues lourdes, des systèmes d'irrigation et des pompes à eau, ainsi que des moissonneuses et des engins de transport, fabriqués par l'Entreprise de construction de matériels agricoles (CMA) de Sidi Bel Abbès, filiale du Groupe public des industries mécaniques (Algerian General Mechanics - AGM).

Cette initiative s'inscrit en droite ligne dans la stratégie nationale visant à assurer la sécurité alimentaire, la wilaya d'Adrar étant un pôle agricole par excellence, précise le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a appelé le groupe AGM à renforcer la production locale, en concluant un partenariat avec l'Entreprise nationale de tubes et transformations des produits plats (Anabib), filiale de la Société nationale de sidérurgie (SNS), afin de renoncer progressivement à l'importation de certains composants plastiques utilisés dans la fabrication d'équipements mécaniques.

Dans le même sillage, le ministre a inspecté le projet de réhabilitation de la briqueterie de la commune de Fenoughil, qui fait partie des biens immobiliers et mobiliers récupérés et transférés au Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA), où il a reçu une présentation sur l'état de l'usine et les équipements techniques et logistiques nécessaires au lancement de la production.

La ligne de production reste incomplète en raison du manque de certains équipements et de l'absence de plans opérationnels, lesquels sont en cours d'élaboration par la Société de Maintenance de l'Est (SME), filiale du groupe GICA, note le communiqué.

Le ministre a, à cet égard, enjoint au groupe de coordonner avec les différents acteurs industriels nationaux pour fournir à l'usine les équipements et pièces de rechange nécessaires avant de recourir à l'importation.

Il a également inspecté l'avancement des travaux du projet de cimenterie dans la commune de Timekten, qui fait partie des biens immobiliers et mobiliers récupérés et transférés au Groupe GICA et a insisté sur l'engagement des parties prenantes à lever les obstacles pour accélérer la cadence des travaux, en vue de la mise en service de l'usine dans les délais impartis.

L'un des principaux défis auxquels est confronté le projet est l'aménagement de la route menant à l'usine, qui s'étend sur 25 km, souligne le communiqué indiquant qu'il a été convenu de la réalisation conjointe des travaux par le groupe GICA et la wilaya d'Adrar, avec l'engagement de les achever avant la fin du mois de Ramadhan.