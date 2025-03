Algérie: Sadaoui préside une conférence sur les mesures organisationnelles des examens du BEM et du Baccalauréat

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé une conférence nationale consacrée au suivi de la mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif 25-54 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale et du décret exécutif 25-55 relatif au régime indemnitaire, ainsi qu'aux mesures organisationnelles en prévision des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2025), indique samedi un communiqué du ministère.

Les travaux de cette conférence, organisée au siège du ministère par visioconférence, en présence des cadres de l'administration centrale, du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC) et des directeurs de l'éducation, ont porté également sur l'organisation de l'action syndicale dans le secteur de l'éducation nationale, précise le communiqué.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a d'abord adressé ses félicitations aux fonctionnaires et travailleuses du secteur à l'occasion de la Journée internationale de la femme, mettant en avant la "place privilégiée" de la femme dans la société algérienne.

Concernant le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif 25-54 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale et du décret exécutif 25-55 relatif au régime indemnitaire, le ministre a écouté un exposé sur l'avancement, au niveau des directions de l'éducation, des différentes opérations liées à la gestion des ressources humaines et à la préparation des opérations financières programmées découlant des dispositions de ces deux nouveaux décrets exécutifs.

Après avoir insisté sur "l'unification des procédures de mise en oeuvre et la coordination avec les services compétents au sein de l'administration centrale pour garantir l'accès de tous les employés du secteur dans toutes les wilayas au même mécanisme et dans les mêmes délais", M. Sadaoui a souligné la nécessité de "tenir compte de la durée du service national des fonctionnaires dans l'expérience professionnelle pour l'intégration, conformément à l'arrêté interministériel en vigueur dans ce domaine et à la circulaire d'application du Premier ministère".

Concernant les examens du BEM et du Baccalauréat, M. Sadaoui a insisté sur la nécessité de "se conformer aux dispositions prévues dans la circulaire définissant les mesures préparatoires et organisationnelles de leur déroulement au niveau des directions de l'éducation et des centres d'examen".

A ce titre, il a ordonné aux directeurs de l'éducation de veiller à la "préparation de ces centres" compte tenu de "l'importance majeure de cet événement", soulignant que "toutes les institutions de l'Etat conjuguent leurs efforts pour permettre aux candidats de passer leurs examens dans les meilleures conditions".

S'agissant de l'organisation de l'action syndicale dans le secteur de l'éducation, M. Sadaoui a réaffirmé "l'engagement du ministère à protéger le droit des partenaires sociaux d'exercer librement leur activité syndicale, dans le cadre de la loi 23-02".

Il a précisé, à ce propos, que "l'organisation syndicale agréée dans le secteur et qui y compte des adhérents, peut, selon l'article 95 de cette loi, désigner un représentant syndical, qui peut diffuser et afficher des informations, en rapport avec les activités syndicales de son organisation, et prélever les cotisations syndicales, en dehors de ses heures de travail.

Cependant, elle ne peut pas installer des sections syndicales qu'après avoir obtenu la représentativité", selon le communiqué.

Au terme de la conférence, le ministre a "instruit les directeurs de l'éducation de suivre les différentes activités organisées par le ministère et de veiller à leur bon déroulement, y compris celles menées en collaboration avec d'autres secteurs, comme le championnat national scolaire des sports collectifs, la création du Parlement de l'enfant algérien, la campagne nationale de sensibilisation à la protection des enfants contre les dangers du mésusage d'internet et le concours national des meilleures travaux scolaires".