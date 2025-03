Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha adresse ses voeux au personnel féminin de l'ANP à l'occasion de la Journée internationale des femmes

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a adressé ses voeux, samedi, à l'ensemble du personnel féminin de l'ANP, à l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars), soulignant que "les femmes algériennes peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli dans l'Algérie indépendante".

"Il m'est agréable de présenter mes chaleureuses félicitations et d'adresser mes voeux de bonne santé, de bonheur et de prospérité à toutes les femmes de l'Armée nationale populaire, militaires et civiles, tous grades et catégories confondus, et, à travers elles, à toutes les femmes algériennes", a dit le Général d'Armée Saïd Chanegriha dans son message de voeux.

"Les femmes algériennes peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli dans l'Algérie indépendante. En effet, elles ont contribué au processus de construction et d'édification, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé et dans l'administration, et participé à l'élimination des stigmates de plus d'un siècle de destruction totale subie par notre peuple, en s'inspirant des exploits et des gloires de leurs aînées, qui ont payé un lourd tribut pour l'indépendance du pays et le recouvrement de sa souveraineté nationale", a souligné le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

"Elles poursuivent, aujourd'hui, leur marche dans le cadre du projet de construction de l'Algérie nouvelle et victorieuse, sous la conduite du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, qui veille personnellement à leur accorder l'attention, le soutien et les encouragements qu'elles méritent, et fait en sorte que les portes leur soient ouvertes dans tous les secteurs sans exception, afin qu'elles puissent faire émerger leurs talents et laisser éclore les capacités illimitées qu'elles recèlent, contribuant ainsi au développement, au progrès et à la prospérité du pays", a-t-il ajouté.

"Dans cette même optique, et conformément aux orientations du président de la République, le Haut commandement de l'Armée nationale populaire veille à promouvoir le rôle des femmes dans le système de défense de notre pays, en les encourageant à rejoindre les rangs de l'Armée dans toutes les spécialités sans exception et à occuper les hautes fonctions avec compétence et mérite, ce qui leur a permis de faire leurs preuves et de contribuer, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la réalisation des objectifs fixés et des buts escomptés", a-t-il soutenu.

"Qui plus est, nous avons veillé à renforcer leur confiance en elles en les encourageant à investir des spécialités militaires qui étaient, jusqu'à récemment, exclusivement réservées aux hommes, à l'instar du parachutisme et de l'aviation avec ses différentes spécialités", a-t-il poursuivi, ajoutant que "la femme militaire a ainsi démontré sa grande capacité à accomplir pleinement les missions dont elle est investie, dans le cadre de la stratégie visant à permettre à notre Armée de tirer parti, avec le plus d'efficacité et d'efficience possible, de toutes les ressources humaines dont elle dispose".

"Tout en renouvelant mes voeux à toutes les femmes de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, militaires et civiles, et, à travers elles, à toutes les femmes libres de l'Algérie, dans les villes, les villages, les hameaux, les campagnes et notre vaste désert, j'implore Le Tout-Puissant de les combler de succès et de réussite dans l'accomplissement des missions et responsabilités qui leur sont confiées, au service de l'Algérie, en général, et de l'Armée nationale populaire, en particulier", a conclu le Chef d'Etat-Major de l'ANP.