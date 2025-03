Tunisie: Un simple SMS pour changer des vies - L'ATVESOS lance une campagne de dons

Le gouvernement a autorisé l'ATVESOS (Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS) à collecter des dons auprès des Tunisiens par l'envoi de SMS au 85510, au prix de 2 dinars (DT). Cette somme correspond, durant les deux derniers jours du mois de Ramadan, à la valeur de Zakat El Fitr, une fois déclarée officiellement par le Mufti de la République.

Exonérés de frais et taxes, ces SMS sont accessibles à tous les clients des opérateurs mobiles Tunisie Télécom, Orange et Ooredoo, pour une durée de trois mois à partir du jeudi 6 mars 2024, selon un communiqué de l'association.

L'ATVESOS rappelle aux donateurs que le SMS peut être envoyé vide ou avec la mention « SOS » au 85510. Ils peuvent également consacrer l'argent de la Zakat El Fitr à l'association lors de l'Aïd, conformément à l'appel lancé par le Mufti de la République tunisienne pour encourager cette initiative humanitaire.

L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS dépend en grande partie de la générosité des citoyens, qui assurent 80 % de son budget de fonctionnement. L'État contribue à hauteur de 20 %, soit environ 2,5 millions de dinars, via le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. Ce budget, bien que limité, couvre les besoins quotidiens des enfants pris en charge dans les maisons intégrées à la communauté, ainsi que les bénéficiaires du programme de renforcement de la famille (PRF), qui soutient les enfants risquant de perdre leur appui familial sur les plans de la santé, de la nutrition, de l'éducation et de l'assistance sociale et psychologique.

Actuellement, l'association prend en charge plus de 5 080 enfants et ambitionne d'atteindre 8 000 enfants d'ici 2025, tout en poursuivant ses efforts pour améliorer la qualité des services et renforcer la protection des jeunes. L'ATVESOS travaille également sur la digitalisation des moyens de collecte des dons, dans une logique de transparence et de bonne gouvernance.

Parmi ces mécanismes numériques figurent les dons en ligne, l'application SOSVE de prélèvement automatique permanent (PAP) téléchargeable sur smartphone, qui permet aux donateurs de choisir le montant et la durée de leur contribution. Les dons peuvent également être versés sur les comptes courants de l'association et de ses quatre villages, dont les références sont disponibles sur le site web officiel : www.sosve.tn