Tunisie: Industrie du phosphate - Le pays repense la place du phosphogypse

Malgré des défis structurels et techniques frappants, la filière du phosphogypse en Tunisie présente plusieurs atouts majeurs qui en font une composante stratégique de l'industrie nationale du phosphate, mais pas que ! C'est dans cette même optique et lors du dernier Conseil ministériel restreint, que le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a ordonné une série de mesures stratégiques afin de dynamiser la production de phosphate et de moderniser les infrastructures du Groupe chimique tunisien.

Dans un contexte de renouveau pour l'industrie du phosphate tunisienne, la production de phosphogypse s'impose comme un enjeu stratégique majeur. Lors d'un Conseil ministériel restreint qui s'est tenu, mercredi, au Palais du gouvernement à La Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, une série de mesures stratégiques a été validée afin de dynamiser la production de phosphate et de moderniser les infrastructures du Groupe chimique tunisien (GCT). Cette annonce marque un tournant décisif dans une filière confrontée à des défis multiples.

Un sous-produit à valoriser

Le phosphogypse, sous-produit issu du traitement du phosphate, joue un rôle crucial dans diverses applications industrielles et agricoles. En effet, ce sous-produit est utilisé comme amendement dans l'agriculture pour améliorer la structure des sols et limiter la pollution des eaux. En outre, il trouve des applications dans la fabrication de matériaux de construction écologiques. La stratégie gouvernementale vise ainsi à optimiser la valorisation de ces résidus industriels, en améliorant la production et en diversifiant ses usages, tout en misant sur l'exportation.

Les dernières statistiques officielles indiquent que la production annuelle de phosphogypse dépasse désormais le million de tonnes. Réparties sur plusieurs zones industrielles, notamment dans les régions du centre et du sud, ces quantités témoignent d'une volonté de maximiser le rendement des sites historiques de production de phosphate. Ce succès repose sur une expérience de plusieurs décennies, mais aussi sur l'impulsion donnée par les nouvelles stratégies gouvernementales.

Le pays produit annuellement des quantités considérables de phosphogypse. Ce volume important représente non seulement un gisement de matière première à valoriser, mais également un potentiel économique pour divers secteurs industriels et agricoles. L'ampleur de la production tunisienne ouvre la voie à la mise en place de filières de valorisation intégrées et compétitives sur la scène internationale.

Une valeur ajoutée pour les applications agricoles

Le phosphogypse possède des caractéristiques chimiques qui en font un amendement de sol de choix. Riche en calcium et en soufre, il améliore la structure des sols, augmente leur porosité et facilite l'infiltration de l'eau, contribuant ainsi à prévenir le compactage. Ses propriétés permettent également de réduire la salinité des sols en favorisant la précipitation du sodium, ce qui est particulièrement crucial dans les zones où l'irrigation mal gérée entraîne une accumulation excessive de sel. En remédiant aux problèmes de fertilité et de dégradation des terres, le phosphogypse aide à restaurer et dynamiser l'activité agricole, offrant ainsi aux exploitants des solutions innovantes et durables pour améliorer leurs rendements.

Ainsi, ce sous-produit se prête à une multitude d'usages industriels, notamment dans la fabrication de matériaux de construction tels que le plâtre et le ciment. Il est également utilisé dans des procédés chimiques pour produire des composés à haute valeur ajoutée, renforçant ainsi la chaîne de valeur du secteur phosphate. L'un des points forts de la filière est sa contribution à l'économie circulaire.

En réutilisant le phosphogypse, qui était autrefois considéré comme un déchet industriel, pour des applications à haute valeur ajoutée, la Tunisie transforme un sous-produit problématique en une ressource stratégique. Cette approche permet non seulement de réduire la quantité de déchets à gérer, mais aussi de créer de nouvelles chaînes de valeur. La valorisation du phosphogypse s'inscrit ainsi dans une démarche éco-responsable, favorisant le recyclage des résidus industriels et la réduction de l'impact environnemental.

Une vision d'avenir prometteuse

Consciente des défis du secteur, l'administration tunisienne a validé une série de mesures stratégiques visant à moderniser les infrastructures du Groupe chimique tunisien (GCT) et à dynamiser la production. Ce soutien institutionnel est crucial pour attirer des investissements et des partenariats internationaux qui permettent l'adoption de technologies de pointe.

L'objectif est de transformer les contraintes techniques en opportunités, en renforçant la compétitivité de la filière sur le marché mondial. Même confrontée à des défis structurels et techniques, la filière du phosphogypse en Tunisie affiche un potentiel de développement remarquable. Son héritage industriel, ses capacités de production importantes, ses applications innovantes et sa contribution à une économie circulaire sont autant d'éléments qui la positionnent comme un levier stratégique agricole pour l'avenir. Grâce aux récentes mesures de modernisation et au soutien gouvernemental, la filière est en passe de transformer ses défis en atouts pour un développement durable et compétitif à l'échelle internationale.