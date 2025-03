Tunisie: Environnement - Tozeur reverdit, la lutte contre la désertification en action

La région de Tozeur est confrontée à un défi environnemental majeur : la désertification. Ce phénomène, caractérisé par l'avancée des sables et la dégradation des terres, menace l'écosystème local et les activités humaines.

Pour contrer cette menace, la Direction des forêts du Commissariat régional au développement agricole de Tozeur a mis en place un programme de lutte contre l'avancée des sables et la désertification. Ce programme ambitieux comprend plusieurs volets :

Reboisement forestier et pastoral : la plantation d'arbres et de végétation permet de fixer le sol et de créer des barrières naturelles.

Protection des zones vulnérables : des mesures sont prises pour protéger les zones les plus exposées à l'érosion éolienne et à l'ensablement.

Surélévation des «tabias» avec des tiges de palmiers séchées.

Les «tabias» sont des structures traditionnelles utilisées pour retenir les sables. Leur surélévation renforce leur efficacité.

Les efforts de reboisement ont déjà porté leurs fruits, avec 25 hectares plantés sur les 50 prévus pour cette saison. Les zones concernées incluent des localités telles que Dhahriya, Chakmou, la route de Naglayat et Gataaya.

En parallèle, les équipes de la Direction des forêts travaillent à la surélévation des «tabias» sur 35 hectares. Les travaux de la saison précédente ont permis de surélever 24 kilomètres de ces structures, notamment dans les zones les plus exposées comme Chakmou, la route nationale 16 et la zone irriguée de Naglayat.

Ces actions concertées visent à protéger les terres agricoles, les infrastructures et les habitations contre l'avancée du désert, et à restaurer les écosystèmes dégradés. La lutte contre la désertification est un enjeu crucial pour l'avenir de la région de Tozeur, et ces efforts témoignent de l'engagement des autorités locales à préserver cet environnement fragile.