Tunisie: « Women Carry War in their Bodies » à la Medersa Slimaniya - Le travail de soin revu par 4 artistes visuels

L'ONU Femmes Tunisie propose pour la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, «Women Carry War in their Bodies», une exposition curatée par Farah Sayem qui réunit les artistes tunisiens: Sana Chamakh, Ferielle Doulain Zouari, Amira Lamti et Saif Fradj.

L'exposition, qui se tiendra au centre culturel Medersa Slimaniya à la Médina de Tunis jusqu'au 11 mars, mettra au jour des installations artistiques et des approches sensibles qui font intervenir des matériaux familiers entre tissu, bois et métal ainsi que la vidéo. On explore la notion de soin comme un travail invisible, souvent relégué à la sphère domestique et féminine, comme une invitation à reconsidérer ces pratiques comme des formes essentielles de solidarité et de transformation sociale.

«Les oeuvres des artistes invité·es interrogent la transmission des gestes du quotidien, la charge mentale et physique qui leur est associée, ainsi que leur potentiel de résistance et d'émancipation», notent les organisateurs.

Sana Chamekh est née en 1995 à Tunis. Elle vit et travaille entre Tunis et Paris. Elle a entamé des études à l'Institut des Beaux-Arts de Tunis avant de les interrompre pour s'essayer au stylisme à Esmod. A Paris, elle a intégré les Beaux-Arts de Vincennes-Saint Denis. Son oeuvre profondément ancrée dans l'étude du corps humain se fait l'écho des complexités de l'existence sociale et physique.

Ferielle Doulain-Zouari est une artiste franco-tunisienne. Elle est née à Paris en 1992 et vit et travaille actuellement à Tunis. Après des études de Textile à L'Esaa Duperré et à l'Ensaama Olivier de Serres, elle développe des recherches liées au domaine du textile et s'intéresse particulièrement au plastique. Son travail prend forme au travers d'installations et de tissages de différentes factures.

Amira Lamti est née en 1996 à Sousse, où elle vit et travaille. En 2019, elle obtient une licence en photographie, suivie d'un mastère de recherche en arts plastiques à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Sousse. Ancrée dans son environnement natal, Amira s'interroge sur la connexion de l'humain avec son environnement naturel et social. Dès ses débuts dans la recherche artistique, elle opte pour la photographie et la vidéographie comme moyens de fragmenter son quotidien, capturant des moments, des gestes et des rituels.

Saif Fradj est un artiste visuel et cinéaste indépendant tunisien basé à Sousse. Il est né à Boumerdès à Mahdia en 1989. Après avoir étudié la médecine à la faculté de Sousse, il décide de se consacrer entièrement à l'image. Il explore, à travers la photographie mobile, argentique et numérique, ainsi que la vidéo et le cinéma, son potentiel à représenter la fragilité du réel sous forme de documents picturaux et textuels. Son travail questionne l'étrangeté, les frontières et l'identité dans la vie moderne sous l'influence du néo-colonialisme. Ses oeuvres ont été exposées et projetées en Tunisie, en Egypte, au Maroc, en France et au Portugal. Il est également cofondateur du Bouma Collective et de South of Ajdabya.