Le président du Haut Conseil du Dialogue social a appelé s'investir pour mieux promouvoir les instruments qui optimisent les potentialités des hommes et des femmes et valorisent les spécificités en prônant l'égalité des sexes et en bannissant toutes les formes de discriminations au travail. Mamadou Lamine Dianté formulait ce plaidoyer hier, vendredi 7 mars en marge de la célébration de la journée internationale de la femme, par les mandants tripartites du Haut Conseil du Dialogue Social.

D'après le président du Haut Conseil du Dialogue Social, en matière de relations professionnelles, le genre dans toutes ses dimensions constitue un droit humain fondamental dont les diverses implications sont consacrées par les instruments internationaux pertinents de l'organisation internationale du travail (OIT).

Ainsi, en leurs qualités d'acteurs des relations professionnelles, Mamadou Lamine Dianté appelle les parties prenantes à promouvoir ces instruments qui optimisent les potentialités des hommes et des femmes. « Nous devons toutes et tous, nous investir pour promouvoir les instruments qui optimisent les potentialités des hommes et des femmes et valorisent leurs spécificités en prônant l'égalité des sexes et en bannissant toutes les formes de discrimination au travail », a plaidé le président du HCDS, qui par ailleurs appelle également à s'approprier du concept genre qui selon lui, malgré sa consécration dans toutes les relations et actions publiques, politiques soulèvent de passions et d'incompréhensions.

D'où l'idée de l'aborder en tenant compte de l'environnement socioculturel et de la sensibilité religieuse de notre pays.

Cette célébration faut-il le souligner, est une première étape pour inviter aussi bien les organisations syndicales de travailleurs à travers les présidentes de cellules genres, mais également les confédérations patronales et tous les présidents de bureaux de cellules genres dans les ministères pour partager les conclusions issues de la 37e assemblée plénière.