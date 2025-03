Sénégal: Situation financière et licenciements à AIBD SA - Le directeur général Cheikh Bamba Dièye s'explique

Le directeur général de AIBD SA Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye plus connu sous le nom de Cheikh Bamba Dièye a fait face à la presse hier, vendredi 7 mars, pour exposer la situation économico-financière de AIBD SA et les décisions que la direction générale a engagées pour restructurer et relancer AIBD.

« AIBD SA, a hérité d'une situation inconfortable due à un recrutement massif, opéré entre 2022 et 2024. Cette dérive a engendré un sureffectif qui pèse lourdement sur notre équilibre financier ». Cette précision a été faite par le directeur général de l'AIBD SA Cheikh Bamba Dièye qui s'exprimait hier, vendredi 7 mars lors d'un point de presse.

Selon lui, l'État du Sénégal paie les salaires de AIBD SA, depuis 2023, par des subventions directes. « Nous avons trouvé cette situation à notre arrivée en mai 2024 avec un effectif porté à 938 agents », a-t-il relevé. A ce titre, une réduction du personnel qui est aujourd'hui de 872 et une réduction drastique des charges de fonctionnement de l'AIBD ont été engagées par la nouvelle direction ainsi qu'une baisse des dotations de carburant aboutissant à une économie de 275 millions de francs.

A cela s'ajoutent la suppression des subventions à des structures de la plateforme pour un total de 600 millions de francs, la réduction des charges téléphoniques qui passent de 18 millions à 8 millions le mois et une économie immédiate de 220 millions sur la location de véhicules par le retour des véhicules aux concessionnaires. « Avec l'arrivée des véhicules de AIBD SA, un poste qui coûtait 340 millions l'année sera ramené à moins de 40 millions.

Une baisse drastique des frais de missions qui sont passés de 80 millions sur 3 mois à 24 millions sur 6 mois et ne concernent que les déplacements essentiels pour le strict minimum. La directive primature a réduit à moins de 50 millions ce poste qui nous coûtait 400 millions l'année. La compression de certains postes budgétaires allant jusqu'à 2,5 milliards de francs CFA ; Et enfin notre budget qui était de 23 milliards en 2024 est aujourd'hui ramené à 18 milliards pour 2025 »,a-t-il listé.

Pour garantir la viabilité de la structure, la direction générale a jugé nécessaire d'aller vers un plan social pour lequel elle a requis et obtenu l'autorisation du conseil d'administration de AIBD SA. « Le constat est donc sans appel : pour préserver notre capacité opérationnelle et garantir l'avenir de la société, nous devons procéder à un recentrage de nos effectifs sur nos véritables besoins et missions.

Cette décision, que nous avons longuement pesée, n'est guidée ni par la simple recherche d'économie, ni par l'envie de priver quiconque de son emploi. Mais elle répond à la nécessité vitale de redimensionner AIBD SA afin de répondre aux normes de sécurité, de performance et de compétitivité imposées par le secteur aéronautique, tout en veillant à la pérennité financière de la société », explique-t-.il

VERS LA CREATION DE 10 MILLE EMPLOIS D'ICI 2029

Conscient des impacts socio-économiques qu'une telle mesure peut provoquer, Cheikh Bamba Dièye s'engage à mettre en place un accompagnement adapté pour les employés concernés notamment un soutien à la reconversion, des indemnités, et, dans la mesure du possible, un appui à la formation pour une reconversion.

« Nous prendrons toutes les dispositions idoines et les précautions nécessaires afin de limiter au maximum les conséquences sociales, tout en maintenant le cap sur la stabilité et la pérennité de l'entreprise », promet-il. Il a par ailleurs fait savoir qu'avec la RDIA, l'Aibd aura la possibilité de refinancer la dette et de prendre en charge le financement de tous les projets prioritaires du Hub aérien avec aussi ses nouveaux projets.

« Il s'agira ici, avant 2029 de créer au moins 10 mille emplois sur la plateforme. L'extension de l'aérogare qui passera de 3 millions à 5 voire 8 millions de passagers, l'Aéroville sur 400 ha avec le développement d'hôtels, de centres commerciaux et d'autres services, le centre de maintenance, le cargo qui sera porté à 80 000 tonnes de fret annuel, le centre médical d'urgence avec un minimum de 150 emplois directs, l'académie internationale AIMAC »,a-t-il indiqué.