Ile Maurice: Hamsini Chelumbrun, Trishti Kowlessur et Ashika Ramsamy sur les rails de l'excellence - Métro, boulot... égalité

En ce 8 mars, parole aux femmes. Une dizaine d'entre elles nous ont conté leur vécu, leurs difficultés et leurs espoirs. Une façon d'encourager les petites filles à croire en l'égalité des genres et de remercier les grands-mères pour leurs luttes pour les droits des femmes, luttes qui ne sont pas terminées.

Longtemps considéré comme un bastion masculin, le secteur ferroviaire voit de plus en plus de femmes prendre les commandes. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, trois professionnelles de Metro Express Ltd, Hamsini Chelumbrun, Trishti Kowlessur et Ashika Ramsamy, prouvent que compétence et détermination n'ont pas de genre. De la maintenance à la conduite des trains, en passant par le contrôle des billets, elles tracent leur route avec passion et rigueur, rappelant que l'égalité professionnelle est un voyage en constante évolution.

«Nou tou kapav...»

Hamsini Chelumbrun, Trainee Engineer au département Rolling Stock, veille à la maintenance des trams pour assurer sécurité et fiabilité. «Mo ena enn diplom an Automobile Engineering. Apre sa, mo'nn retourn Moris parski mo ti anvi travay pou mo pei, e lerla mo'nn zwenn Metro Express.» Hamsini se plaît dans son environnement professionnel et accomplit son travail avec rigueur et passion, consciente de l'importance cruciale de la sécurité. Son message aux jeunes femmes ? «Ne voyez pas ce métier comme un obstacle, mais comme un défi, parski nou tou kapav reisi. Nous avons autant notre place que les hommes ici.» Le maître mot, c'est l'éducation, qui permet de briser les barrières ou les plafonds de verre.

«Fixez vos objectifs, avancez avec détermination»

Trishti Kowlessur, Train Captain, conduit le métro. Un rôle exigeant qui demande concentration et précision. «Je suis fière de conduire un métro aujourd'hui. Mon conseil aux femmes : restez positives, fixez vos objectifs et avancez avec détermination. Et surtout, gardez toujours le sourire !» En traçant son chemin dans un univers longtemps considéré comme masculin, Trishti inspire d'autres femmes à sortir hors des sentiers battus lorsqu'il s'agit de choisir un métier. Pour elle, il est important de faire preuve d'audace et de confiance en soi si on veut avancer. Il faut aussi se montrer patient car c'est pas après pas qu'on accomplit le parcours.

«Aucun métier n'est hors de notre portée»

Ashika Ramsamy, Ticket Inspector, veille au respect des règles et accompagne les passagers dans leur voyage. Elle contrôle les billets et s'assure que le service reste fluide pour tous les usagers. Pour elle, «aucun métier n'est hors de portée des femmes. L'important, c'est d'oser». Faisant partie de celles qui font bouger les lignes, Ashika est un role model pour d'autres femmes qui croisent sa route mais elle sait rester humble. Ce n'est pas le genre qui compte, insistet-elle, mais les qualités. Il faut accomplir son travail avec professionnalisme, peu importe le passager à qui on a affaire.

Ces parcours illustrent une transformation du monde du travail à Maurice, où les femmes prennent une place grandissante dans des secteurs techniques. Metro Express Ltd s'engage activement pour l'égalité des chances en encourageant le recrutement et la formation des femmes à tous les niveaux.

Cette Journée internationale est un rappel que l'égalité professionnelle se construit au quotidien. À bord du métro, ces femmes prouvent que le train du progrès ne s'arrête pas en gare.