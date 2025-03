Ile Maurice: Me Teesheela Woodun - Avancer malgré les obstacles

En ce 8 mars, parole aux femmes. Une dizaine d'entre elles nous ont conté leur vécu, leurs difficultés et leurs espoirs. Une façon d'encourager les petites filles à croire en l'égalité des genres et de remercier les grands-mères pour leurs luttes pour les droits des femmes, luttes qui ne sont pas terminées.

Lorsqu'elle est devenue avocate en 2023, Me Teesheela Woodun s'attendait à une carrière exigeante et stimulante, mais rien ne l'avait préparée à la réalité des deux premières années de pratique. En tant que jeune avocate nouvellement qualifiée, elle a rapidement ressenti le poids des responsabilités, la pression de performer et la lutte pour gagner de l'expérience. Ce parcours a été marqué par une dynamique contrastée : des collègues qui la soutiennent, prêts à l'aider, et d'autres, impatients de son manque d'expérience, ce qui a souvent ajouté une couche supplémentaire de défi à son quotidien.

Teesheela souligne que les avocats doivent souvent accepter de nombreux dossiers pour se faire un nom, parfois pour une rémunération minimale ou même sans paiement pendant de longues périodes. En tant qu'avocate indépendante, elle explique que la location d'un bureau à Port-Louis, à environ Rs 7 000 par mois, ainsi que les frais annuels pour la formation continue (CPD), le barreau et les trade fees alourdissent considérablement ses charges financières.

Un autre défi de la profession réside dans les relations avec les seniors. Lorsqu'un jeune avocat bénéficie d'un bureau gratuit fourni par un senior, il peut se retrouver à remplacer ce dernier au tribunal. Cependant, ces remplacements sont parfois compliqués par des instructions erronées ou par l'absence totale du senior, exposant ainsi le jeune avocat à la colère des magistrats. Néanmoins, Teesheela précise que certains seniors sont respectueux et disciplinés, et leur attitude positive fait toute la différence dans son parcours.

Concernant leur apparition devant la cour, Me Woodun fait état de comportements variés envers les jeunes avocats. Certains sont très compréhensifs et guident les jeunes callees, tandis que d'autres les soutiennent moins, ce qui complique les démarches professionnelles pour un avocat en début de carrière. Elle dénonce également le traitement inégal réservé aux jeunes avocats dans certaines institutions. Les jeunes callees ne bénéficient souvent pas du même respect que les avocats senior, créant ainsi une dynamique professionnelle inéquitable qui peut désavantager les jeunes praticiens dans leurs interactions avec ces institutions.

Les clients représentent un autre défi majeur dans la profession. Souvent, leur manque de compréhension du processus juridique entraîne des attentes irréalistes. Certains clients invoquent un manque de ressources financières pour payer leurs honoraires, alors qu'ils sont disposés à dépenser des sommes considérables pour des avocats senior.

En tant que femme, elle ressent parfois une inégalité de traitement dans un milieu largement dominé par les hommes. Les femmes dans la profession juridique sont également souvent stéréotypées comme étant «nourrissantes» ou «soutenantes», ce qui les conduit à se voir attribuer des cas de type familial ou de droit du travail, au lieu de se voir confier des affaires criminelles de haut profil. En effet, les femmes avocates sont rares aux Assises, où se jouent les affaires de grande envergure. D'ailleurs elle remarque qu'il n'y a jamais eu de King's Counsel féminin à Maurice.

Pour l'habitante de Vacoas, il ne s'agit pas tant de changer la profession elle-même, mais plutôt d'inverser les mentalités. «Chaque avocat, et en particulier chaque avocate, doit savoir reconnaître sa propre valeur et ne pas avoir peur de quitter des environnements toxiques, que ce soient des bureaux ou des clients», insiste-t elle. Elle encourage ses pairs à dire non aux pratiques malhonnêtes et à oser dénoncer les injustices, un défi souvent lié à l'inexpérience. «Nous devons apprendre à défendre nos droits et à affronter les inégalités de manière plus proactive.»