Ile Maurice: Urvashi Jhurry, entre code et profondeurs marines

En ce 8 mars, parole aux femmes. Une dizaine d'entre elles nous ont conté leur vécu, leurs difficultés et leurs espoirs. Une façon d'encourager les petites filles à croire en l'égalité des genres et de remercier les grands-mères pour leurs luttes pour les droits des femmes, luttes qui ne sont pas terminées.

À 31 ans, Urvashi Jhurry incarne l'image d'une femme audacieuse et passionnée. Développeuse de logiciels de profession, elle est aussi une plongeuse certifiée PADI Rescue, un titre qui témoigne de sa maîtrise du monde sousmarin et de son engagement en matière de sécurité aquatique. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle partage son parcours, ses défis et son message d'inspiration pour toutes celles qui souhaitent s'aventurer hors des sentiers battus.

C'est son amour pour la nature et l'océan qui a poussé Urvashi à explorer les profondeurs marines. «Après mon baptême de plongée, j'ai été immédiatement fascinée par le monde sous-marin», confie-t-elle. Ce premier contact avec les fonds marins a déclenché une passion irrésistible, l'incitant à passer ses certifications progressivement jusqu'à devenir plongeuse PADI Rescue. Aujourd'hui, elle ne se contente pas seulement d'explorer, mais elle veille aussi à la sécurité des autres plongeurs, une responsabilité qu'elle prend très au sérieux.

Comme dans de nombreux domaines, les femmes restent minoritaires dans le milieu de la plongée sous-marine. «Trouver ma place n'a pas été évident», explique Urvashi. La plongée exige non seulement une excellente condition physique, mais aussi une capacité à gérer le stress et l'inattendu sous l'eau. «Gérer l'angoisse et la pression des profondeurs tout en restant lucide dans des situations d'urgence est un vrai défi», ajoute-t-elle.

Si les barrières techniques peuvent être surmontées avec de la pratique et de la formation, les préjugés sont parfois plus difficiles à combattre. «Il m'est arrivé qu'on doute de mes capacités simplement parce que je suis une femme», raconte t-elle. La perception selon laquelle la plongée est un sport majoritairement masculin persiste, notamment en raison des exigences physiques du métier.

Face aux obstacles, Urvashi a choisi de rester concentrée sur ses objectifs. «La formation continue et le soutien de mentors ont été essentiels pour renforcer ma confiance et mes compétences», affirme-t elle. En s'entourant d'autres passionnés et en prouvant sa valeur sur le terrain, elle a su gagner le respect et imposer sa place.

Elle encourage aujourd'hui d'autres femmes à ne pas se laisser freiner par les idées reçues. «Il faut rendre la plongée plus accessible aux femmes en proposant des modèles inspirants et en organisant des événements inclusifs», suggère-t-elle.

À toutes celles qui hésitent encore à suivre leur passion, Urvashi adresse un message fort : «Soyez audacieuses! Osez poursuivre vos rêves, même dans des domaines où les femmes sont sousreprésentées.» Pour elle, la clé du succès réside dans la détermination et la volonté de briser les barrières.