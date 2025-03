Ile Maurice: Shaja Khodabuccus Une Make-up Artist qui sublime la beauté

En ce 8 mars, parole aux femmes. Une dizaine d'entre elles nous ont conté leur vécu, leurs difficultés et leurs espoirs. Une façon d'encourager les petites filles à croire en l'égalité des genres et de remercier les grands-mères pour leurs luttes pour les droits des femmes, luttes qui ne sont pas terminées.

Dans l'univers exigeant et compétitif du maquillage professionnel, Shaja Khodabuccus plus connue comme Shaj 32 ans, a su se faire une place grâce à son talent et à sa passion. Son objectif ? Sublimer chaque femme qui passe entre ses mains expertes.

Dès son passage au collège, Shaja était attirée par l'art du maquillage. Elle a poursuivi ses études dans ce domaine en Inde jusqu'à obtenir son Diploma in Advanced Make-up Arts. Forte de cette formation, elle a su se constituer un réseau et décrocher des opportunités pour travailler sur des mariages, des défilés de mode et divers événements prestigieux.

Au-delà du maquillage, Shaja est une passionnée de mehendi et de voyages en Inde, des inspirations qui enrichissent son travail artistique. Après quatre années d'apprentissage rigoureux, elle est aujourd'hui une professionnelle accomplie qui vit son rêve au quotidien.

Pour elle, le maquillage est bien plus qu'un métier : «C'est une expression de créativité et de raffinement. J'aime le contouring et les coiffures», confie Shaja qui maîtrise l'art de mettre en valeur chaque visage.

Shaja ne s'est pas arrêtée là. Elle a ouvert son propre salon, un espace dédié à la beauté, où elle accueille ses clientes avec passion. En parallèle, elle partage son savoir-faire à travers son école de formation destinée à ceux qui souhaitent se lancer dans cet univers fascinant.

Avec détermination et talent, Shaja Khodabuccus s'impose comme une référence dans le monde du maquillage. Son parcours est une belle inspiration pour tous ceux qui souhaitent transformer leur passion en carrière. Vous pouvez découvrir les oeuvres de la fée du maquillage sur sa page Facebook et TikTok.