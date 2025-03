Tunisie: Les fumeurs tentent de profiter du ramadan pour arrêter la cigarette

En Tunisie, les chiffres récents du tabagisme sont alarmants selon les statistiques de l'Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme. Près de 48% des hommes sont fumeurs et 13 200 décès par an sont liés au tabagisme. Pendant le « mois saint », de nombreux fumeurs, encouragés par le sevrage obligatoire durant la journée de jeûne, tentent d'arrêter complètement la cigarette. Une entreprise pas toujours facile.

De bon matin, Mohamed Ali, 29 ans, a du mal à ouvrir l'oeil. Une semaine après le début du ramadan, ce mécanicien peine encore à se passer de sa cigarette matinale accompagnée de café. Habituellement, il est à un paquet et demi par jour.

« C'est vrai que ce que je vais consommer le soir après le repas de rupture du jeûne, ça n'a rien à voir avec ma consommation habituelle, je ne vais pas compenser le fait de m'être privé pendant la journée. Mais le manque reste présent, même si j'essaye chaque année d'arrêter complètement, j'arrive juste à diminuer pour le moment », témoigne-t-il.

Aymen vendeur de légumes, veut aussi arrêter, mais dit manquer de motivation. « Bon après la rupture du jeûne, j'enchaine cinq à six cigarettes, mais vu que je dois me coucher tôt à cause du travail, je ne fume pas tout au long de la soirée et lorsque je me lève, il est de nouveau temps de jeûner, alors qu'hors ramadan, je peux m'enfiler jusqu'à deux paquets de cigarettes entre la soirée et la journée. »

Le ramadan, une bonne occasion pour arrêter

Nizar Bahri, 55 ans et médecin, s'est lancé un défi. Fumeur depuis trente ans, il souhaite vraiment arrêter définitivement après avoir fait une séance d'acupuncture la veille de ramadan pour se sevrer. « Ramadan, on est obligé de ne pas fumer pendant la journée et donc parfois, on se dit, si on peut arrêter douze heures, pourquoi pas 24, pourquoi pas 48, pourquoi pas une semaine et pourquoi pas un mois et pourquoi pas définitivement ».

Après plusieurs tentatives et rechutes par le passé, il est confiant cette fois, ce dimanche marque son dixième jour sans aucune cigarette.

Nadia Gharbi Amara est médecin. Elle propose l'acupuncture pour arrêter de fumer, une méthode encore peu répandue en Tunisie, mais qui semble porter ses fruits, surtout pendant le ramadan. « J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir la veille de ramadan ou les quelques jours avant. Ils me disent, le ramadan, c'est une occasion, déjà, on passe toute une journée sans fumer, donc avec un peu de volonté et avec l'acupuncture qui aide énormément, on peut s'en débarrasser complètement, c'est vraiment une occasion », assure la praticienne.

