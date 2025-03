Zimbabwe: Il y a dix ans disparaissait Itai Dzamara, famille et proches restent sans nouvelles

Dix ans après la disparition forcée du journaliste et militant zimbabwéen Itai Dzamara, sa famille et ses proches ignorent toujours tout de ce qui s'est passé. Le 9 mars 2015, l'homme, à l'époque âgé de 35 ans, a été enlevé par cinq individus, à la sortie d'un salon de barbier, en banlieue de la capitale, Harare. Depuis, les organisations de défense des droits de l'homme continuent à réclamer une enquête,

Avant son enlèvement, Itai Dzamara avait déjà été intimidé, attaqué et arrêté pour son militantisme. Il manifestait notamment pour l'amélioration des conditions économiques et la démission du président de l'époque, Robert Mugabe. Depuis sa disparition forcée, aucune avancée n'a eu lieu sur le plan de la justice, même sous le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa, selon Tigere Chagutah, représentant d'Amnesty International : « Le gouvernement zimbabwéen a laissé tombé la famille d'Itai Dzamara. La Haute cour du Zimbabwe avait ordonné à la police et aux services de sécurité de l'État de chercher Itai et de remettre un rapport sur leurs progrès toutes les deux semaines. Mais, jusqu'à ce jour, aucun service de sécurité n'a respecté cette décision, et la police a cessé de rendre les rapports qui avaient été demandés par la cour. »

Très mauvais signal

Cette absence de justice envoie un très mauvais signal pour la société, selon Dzikamai Bere, directeur de l'association zimbabwéenne pour les droits de l'homme (ZimRights) : « Au Zimbabwe on a déjà connu, dans le passé, beaucoup d'enlèvements qui n'ont jamais été élucidés. Et cela plonge les militants dans l'insécurité. Cela donne aussi un sentiment d'impunité pour les auteurs de ces crimes, à qui on envoie le message qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils sont au-dessus des lois. »

Selon Amnesty International, sur les deux dernières années, dix opposants politiques ont été enlevés dans le pays, puis, pour la plupart relâchés, sauf dans le cas de Tapfumaneyi Masaya, dont le corps sans vie a été retrouvé en 2023 dans une ferme.