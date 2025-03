Afrique: La Tunisie abritera les 6 et 7 mai 2025 la 8e édition de l'Africa Trade and Investment Finance Forum (ATIFF)

Le ministre du tourisme Sofiene Tekaya a annoncé que la Tunisie accueillera les 6 et 7 mai 2025 la huitième édition de l'Africa Trade and Investment Finance Forum (ATIFF).

Le ministre du Tourisme a représenté la Tunisie au sommet ministériel de haut niveau organisé par ONU Tourisme et l'ITB et qui a été une grande première, sur le thème « Promouvoir les investissements dans un monde en paix ».

Il a souligné que la Tunisie cherche à promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme afin de parvenir à une croissance durable et de soutenir la paix et le développement économique, selon un communiqué du ministère du Tourisme.

M. Tekaya a tenu une série de réunions avec le ministre ghanéen du tourisme, de la culture et des arts créatifs, M. Abla Dzifa Gomashi, au cours desquelles il a été question de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays afin d'échanger les compétences et les expériences et de développer le secteur du tourisme.

Il a discuté avec le président de l'Autorité saoudienne du tourisme, Fahd Hamiduddin, des relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Arabie saoudite, et des moyens d'échanger expertise et expériences et d'exploiter les opportunités disponibles dans les deux pays pour promouvoir et développer l'investissement.

Le ministre du Tourisme s'est entretenu avec le vice-ministre tanzanien des ressources naturelles et du tourisme, Dansan Luka Kitendula, des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et la Tanzanie dans le domaine du tourisme et d'échanger l'expertise et les expériences réussies entre les deux pays.

La réunion a permis de discuter des moyens de développer un tourisme durable et de capitaliser sur les ressources naturelles et culturelles de la Tunisie et de la Tanzanie, selon le communiqué.

Il est à noter que cet événement vise principalement à mettre en réseau et à lier les relations entre les acteurs économiques tunisiens et africains afin de développer les exportations et d'investir davantage dans ces pays, outre la recherche de financement pour les projets tunisiens.