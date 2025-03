Tunisie: Révision des lois pour renforcer les droits des femmes tunisiennes, annonce Asma Jebri

"Les progrès réalisés par les femmes tunisiennes dans plusieurs domaines, tant à l'échelle nationale qu'internationale, ne doivent pas occulter les défis persistants, notamment en ce qui concerne la promotion des conditions de vie des femmes en milieu rural, leur autonomisation économique et la lutte contre la violence", a souligné samedi la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors, Asma Jebri.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence organisée à la Cité de la Culture à Tunis, sous le thème « Droits, égalité et autonomisation des femmes et des filles », la ministre a indiqué que plusieurs lois sont actuellement en cours de révision afin d'améliorer le cadre législatif et renforcer les droits des femmes.

Elle a, dans ce contexte, rappelé qu'un nouveau système de protection sociale pour les ouvrières agricoles, ainsi qu'une loi réorganisant les congés de maternité et de paternité dans la fonction publique, le secteur public et le secteur privé, sont désormais en application. Par ailleurs, des projets sont en cours pour mettre en place un nouveau système de pension alimentaire et de rente de divorce, ainsi que pour créer un statut de "médiateur familial", conformément aux recommandations du Conseil des ministres du 26 février dernier.

Organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), la conférence a été une occasion pour rappeler les acquis des femmes tunisiennes et discuter des défis actuels, dont notamment la promotion des conditions des femmes en milieu rural et le renforcement de leur autonomisation économique à travers le développement de l'entrepreneuriat féminin.