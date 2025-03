Tunisie: Ramadan 2025 - Les brigades de contrôle saisissent plus de 130 tonnes de produits alimentaires en une semaine

Les brigades de contrôle économique, relevant du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, ont relevé un total de 4 772 infractions au cours de la première semaine du mois de Ramadan 2025, contre 4 131 infractions durant la même période de Ramadan 2024, soit une augmentation de 16 %.

Ces résultats découlent de 26 129 opérations d'inspection menées par 1 070 équipes de contrôle. Lors de ces opérations, 131 tonnes de produits agricoles et alimentaires ont été saisies, en raison d'infractions liées à l'augmentation des prix et à l'absence de factures. Zouhair Bouzaiene, directeur des études économiques au ministère du Commerce, a précisé que ces saisies ont porté sur différents types de produits, dont 49,3 tonnes de légumes et de fruits, 13 084 oeufs, 1 083 litres de lait, 8 tonnes de sucre, 73 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, ainsi que 961 kg de café.

Les infractions relevées concernaient plusieurs domaines, notamment le dépassement des prix et le monopole, avec 1 628 cas, la transparence des transactions, avec 2 380 violations, le détournement des produits subventionnés, pour 32 infractions, et la qualité de la métrologie, avec 732 infractions observées.

Les secteurs d'activité où ces infractions ont été les plus fréquentes comprennent les produits agricoles et de la mer, avec 2 701 infractions, les produits alimentaires, avec 1 576 infractions, ainsi que les boulangeries, restaurants et cafés, où 368 infractions ont été relevées. Les produits industriels ont également été concernés par 127 infractions.