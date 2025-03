Tunisie: Lancement d'une exposition pour promouvoir l'inclusion économique des femmes

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ont inauguré, samedi, à la salle d'information à Tunis, l'exposition promotionnelle des produits réalisés par des femmes bénéficiaires des différents programmes d'inclusion économique, qui se poursuivra jusqu'au 10 mars.

Organisée en collaboration avec ONU Femmes, l'exposition, ayant pour thème « Inclusion économique de la femme et de la fille, identité, valorisation du patrimoine et perspectives d'investissement et de commercialisation », regroupe 24 exposantes des gouvernorats du Grand Tunis, bénéficiaires des différents programmes du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées pour l'inclusion économique des femmes, des jeunes filles et des familles.

Selon un communiqué du ministère, la ministre a pris connaissance de la diversité et de la qualité des produits artisanaux proposés dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Elle a souligné que le ministère travaille actuellement sur l'élaboration d'une plateforme numérique pour la commercialisation des produits féminins, en coopération avec le ministère des Technologies de la Communication, la Poste tunisienne et d'autres structures impliquées.

Le ministère organise, parallèlement, des expositions similaires au niveau de ses délégations régionales dans les différents gouvernorats du pays pour valoriser les produits du terroir et faciliter l'accès des femmes et des jeunes filles aux circuits de commercialisation.