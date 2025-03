Ile Maurice: Nooreza Lootfun - «J'ai cru en moi, en mes capacités, et j'ai lancé mon business»

En ce 8 mars, parole aux femmes. Une dizaine d'entre elles nous ont conté leur vécu, leurs difficultés et leurs espoirs. Une façon d'encourager les petites filles à croire en l'égalité des genres et de remercier les grands-mères pour leurs luttes pour les droits des femmes, luttes qui ne sont pas terminées.

Nooreza Lootfun incarne la détermination et la passion des femmes entrepreneures. Il y a six ans, jour pour jour, elle s'est lancée pleinement dans sa passion : la production d'huiles naturelles pour les cheveux et pour la peau sous la marque MoDilwil.

Tout a commencé le 8 mars 2019, avec le lancement de sa page Facebook. «J'étais employée et, comme passetemps, je fabriquais de l'huile de coco que j'offrais à mes collègues. Ils appréciaient beaucoup mon savoir-faire. Alors, je me suis dit : pourquoi ne pas proposer ce produit aux autres? Et c'est ce que j'ai fait en lançant une page Facebook. À l'époque, on me décourageait. On me disait que le business ne marcherait pas. Mais je me suis écoutée. J'ai cru en moi, en mes capacités et j'ai lancé mon business.»

Depuis, son activité n'a cessé de croître. Nooreza Lootfun produit aujourd'hui une gamme variée de produits 100 % naturels, sans produits chimiques. Parmi ses produits phares figurent l'huile de coco pressée à froid, le sérum au coco, ainsi que l'huile herbale pour les cheveux, un scrub à base de coco pour le visage et le corps, ainsi que de l'huile de ricin pour les cils, la peau et les cheveux. Son huile capillaire herbale, désormais enrichie de neuf huiles, dont six qu'elle produit ellemême, est le best-seller, souligne-t-elle.

Travaillant seule chez elle à L'Escalier, Nooreza Lootfun gère tout : production, marketing, emballage, livraisons par la poste et participation aux expositions. «Ce n'est pas facile de concilier vie familiale et business. Je n'ai pas d'heure ou de jour fixe pour travailler, car je fabrique six produits. Mais la satisfaction des clients me donne la force de continuer», confie-t-elle. Malgré la charge, elle s'efforce de trouver du temps pour sa famille. «Quand je reçois des messages de clients satisfaits ou que des personnes viennent de loin lors des expositions dans les centres commerciaux, cela me donne la force de continuer et d'aller de l'avant avec mon petit business.»

Cependant, le parcours d'une femme entrepreneure n'est pas sans obstacles. Elle rencontre des difficultés pour avoir de la matière première, notamment du coco local et aussi pour obtenir des certifications pour ses produits, malgré quatre années d'efforts. «Le gouvernement met l'accent sur la production locale, mais les procédures sont lourdes. Il est plus facile d'importer que de produire localement. Il faudrait revoir les procédures pour aider les entrepreneurs», déplore-t-elle.

Malgré les défis, Nooreza Lootfun veut continuer à innover et encourage les femmes à croire en leurs talents. «Il existe de nombreuses associations et instances pour soutenir les femmes entrepreneures. Il faut sortir de sa zone de confort et utiliser les outils numériques comme Facebook et Instagram. A titre d'exemple, ma page Facebook compte 20 000 abonnés.»

Son message pour les femmes : «Croyez en vous et en vos capacités. Si vous aimez ce que vous faites, lancezvous, même si d'autres vous découragent.»