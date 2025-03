Ile Maurice: Ces policiers tombés en mission

La mort du constable Abhising Santock, habitant de Goodlands et affecté à l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Metro North, a secoué l'île aux petites heures du matin du lundi 3 mars. Le policier de 35 ans, qui était de service, a été agressé à coups de sabre et d'une clé démonte-roue. Il n'a pas survécu à ses blessures. Il rejoint la longue liste de policiers tombés en service.

Un autre décès tragique d'un membre des forces de l'ordre est toujours dans la mémoire du public. Le 24 novembre 2020, une opération sous couverture tourne au drame sur l'aire de stationnement de Bo'Valon Mall. La Woman Police Constable Dimple Raghoo, affectée à la brigade antidrogue du Sud, est traînée sur plusieurs mètres par un présumé trafiquant qui essayait de prendre la fuite. Le conducteur a foncé sur elle avec son véhicule. Lors de cette opération, un sergent est également grièvement blessé.

Un autre triste anniversaire est commémoré le 9 juillet. Une date à jamais gravée dans la mémoire des officiers de la Special Mobile Force (SMF). C'était en 1964 : sept membres de la SMF perdent la vie. Leur embarcation a chaviré à Poste-Lafayette alors que les policiers y étaient pour des manoeuvres de routine et des entraînements militaires. Il s'agit du sergent Nadal et des Privates Sandoo, Veerasamy, Celestin, Dahary et Donford.

Le 24 février 1982, le constable Nelzir, affecté au poste de police de Curepipe, est tué par balle lors d'un hold-up dans le quartier. Il agissait comme escorte pour le Central Electricity Board. Le lendemain, le constable Bekarma de la Special Support Unit meurt dans un accident alors qu'il participe à une chasse à l'homme pour retrouver les assassins du constable Nelzir.

Le 22 septembre 1987, le sergent Ollee connaît une fin tragique à Plaine-Verte. Affecté à l'ADSU, il est mortellement poignardé lors d'un raid. Le 19 avril 2001, en coupant un arbre à Rose-Hill, le policier Nundlall, affecté à la SMF, chute de la nacelle de la JCB.

Le 22 mai 2001, le constable Dargah de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud est mortellement agressé lors d'une opération à Goodlands contre des commerces qui vendaient des boissons alcoolisées après les heures de fermeture.

Le 20 juillet 1985, le policier Donald Rioux meurt à la SMF à la suite d'un coup de feu accidentel tiré par son collègue. Le 9 octobre 1986, l'officier Devin Dranuth Nandu, affecté à la SMF, fait une chute mortelle alors qu'il escaladait une montagne dans le cadre de ses entraînements. Le 29 septembre 2012, deux membres de la SMF, Louis Sylvestre Nanon (22 ans) et Nitish Kumar Binda (23 ans), périssent noyés à Sept-Cascades lors d'un exercice pour intégrer le corps d'élite du Groupement d'intervention de la police mauricienne.

Le 31 octobre 2014, le constable Harpal et le Trainee Police Constable Balloo, postés à la National Coast Guard, meurent lorsqu'ils sont percutés par un bateau de remorquage lors d'une patrouille au port.À Rodrigues, le 17 mai 2004, les constables Speville et Philippe meurent noyés lors d'une opération de sauvetage.

Parmi les autres policiers tombés en service, on compte les constables Wang Yuen, Jaumeer, Bulatoo et Sheoraj, le caporal Jean Lice et le sergent Gunowa, entre autres. Ils étaient tous de la Traffic Branch et ont été victimes d'un accident de la route dans l'exercice de leurs fonctions.