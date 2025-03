Congo-Brazzaville: Affacturage/crédit-bail - De nouvelles solutions de financement pour les PME congolaises

Les entreprises peinent souvent à gérer les risques financiers et à assurer leurs transactions concernant l'import et l'export. Face à ces difficultés, l'affacturage permet à l'entreprise d'obtenir rapidement de la liquidité avec un coût, tandis que le crédit-bail l'aide à préserver sa trésorerie en l'engageant sur le long terme.

La Banque postale du Congo (BPC) est l'un des rares établissements bancaires de la place qui proposent les deux types de financement alternatif (l'affacturage et le crédit-bail) aux Petites et moyennes entreprises (PME) congolaises. Dans cette optique, elle a organisé, le 7 mars à Brazzaville, le séminaire sur le commerce international, l'affacturage et le crédit-bail, réunissant ses principaux partenaires, les dirigeants des établissements de crédits, les opérateurs économiques et les experts du secteur. L'objectif de la rencontre, d'après le directeur général de la BPC, Calixte Médard Tabangoli, était de créer un espace d'échange ouvert aux professionnels comme aux passionnés.

Entre réseautage, exposés thématiques et panels d'échanges, ce séminaire visait à sensibiliser les acteurs de l'économie nationale aux opportunités qu'offrent les deux outils de gestion de la trésorerie. Il s'agissait également de trouver ensemble les meilleures solutions aux difficultés du marché comme, par exemple, de faire évoluer la loi pour inclure le secteur public dans ce mécanisme de recouvrement des créances.

« La BPC est particulièrement heureuse d'organiser un tel séminaire qui a l'ambition, teintée de modestie, de combler des déficits de connaissances en matière de financement du commerce international, de financements alternatifs et de partager les expériences. Il s'agit d'encourager les PME à franchir une étape et à frapper aux portes des banques pour bénéficier de modes de financement adaptés à leurs besoins », a indiqué Calixte Médard Tabangoli.

Cette rencontre de sensibilisation autour du financement par l'affacturage et le crédit-bail vient à point nommé, a salué le directeur général des institutions financières nationales, Jean-Pierre Olivier Nonault. En 2024, le financement du secteur privé au moyen du crédit-bail a porté sur un montant de 10,9 milliards F CFA, soit une augmentation de 152,1% par rapport à l'année précédente. « S'agissant de l'affacturage, en dépit des efforts déployés par la BPC, une part très importante des entreprises méconnaissent encore ce produit », a souligné Jean-Pierre Olivier Nonault, invitant l'organisateur du jour à poursuivre la sensibilisation à propos.

Ces deux instruments financiers s'adressent principalement aux PME qui représentent 80% du tissu économique national et 60% d'emplois au Congo, a précisé l'un des intervenants, le fondateur et associé gérant d'ARIES investissement, Loïc Mackosso. Ils permettent à celles-ci de faire face aux risques de crédit, de change et au risque politique. En tant que membre du réseau mondial de l'affacturage, la BPC pratique l'affacturage sans recours avec un taux d'intérêt de moins de 3%, a soutenu un autre intervenant, le directeur de l'affacturage et du commerce international à la BPC, Avant Gotene. « L'affacturage est un multiplicateur des chiffres d'affaires et un accélérateur de croissance. La BPC offre la meilleure solution assez simple et flexible », a-t-il renchéri.

Au cours de ce séminaire de sensibilisation, les participants ont débattu autour des sous-thèmes tels que « L'importance des financements alternatifs(affacturage et crédit-bail) pour les PME » ; « Le factoring, une opportunité pour les PME » ; « Le crédit-bail, un mode de financement alternatif pour les PME », en plus de trois panels sur « L'affacturage, un outil de financement pour améliorer la stabilité économique » ; « L'affacturage, un accélérateur de croissance pour les PME » ; et « La gestion efficace du poste fournisseurs à travers les outils de financement alternatif (le crédit documentaire, l'affacturage et le crédit-bail).

L'affacturage, retenons-le, est l'opération par laquelle l'adhérent (entreprise) transfère par écrit, avec effet subrogatoire, ses créances à un factor(banque), qui moyennant rémunération, lui règle par avance, tout ou partie du montant des créances transférées, tout en supportant ou non, conformément à la convention, les risques d'insolvabilité éventuelle sur les créances cédées. La facture peut être transformée en cash dans les 24h. Hormis le procédé classique, il existe aussi l'affacturage international et inversé.

Quant au crédit-bail, il permet de financer l'acquisition ou l'utilisation de biens mobiliers à usage professionnel. Le crédit-preneur(entreprise) effectue des paiements de loyers ou de redevances au crédit-bailleur(banque).