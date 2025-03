Congo-Kinshasa: Journée internationale de la Femme - Bruno Lemarquis alerte sur la situation des femmes et des filles en RDC

Le monde célèbre, ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes sous le thème "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation". En République démocratique du Congo (RDC), cette journée est placée sous le thème "La Congolaise au centre des ambitions", une manière de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes dans le développement du pays.

À cette occasion, le Coordonnateur résident du Système des Nations unies en RDC, Bruno Lemarquis, a rappelé l'importance de cette célébration dans un contexte marqué par la résurgence des combats dans l'Est du pays, une situation qui impacte particulièrement les femmes et les filles.

"Depuis janvier 2025, la crise à l'Est de la RDC s'est sérieusement aggravée", a souligné Bruno Lemarquis. Le haut fonctionnaire onusien a dénoncé l'intensification des violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les abus et les déplacements forcés, qui exposent des milliers de femmes à une précarité extrême.

"Loin d'être de simples actes isolés, ces violences sont devenues systémiques, perpétrées dans un climat d'impunité alarmant", a-t-il alerté.

Malgré ces épreuves, Bruno Lemarquis a tenu à souligner la résilience et le courage dont font preuve les femmes. "Dans les camps de déplacés, les villages et les grandes villes, comme Kinshasa et Goma, elles continuent de soutenir leur famille, de porter des initiatives économiques et de contribuer activement à la société", a-t-il déclaré.

Le responsable onusien a insisté sur l'urgence de placer les droits des femmes et des filles au centre des initiatives de paix et de développement du pays. "Il est impératif que les droits des femmes et des filles soient placés au coeur des politiques de paix et de reconstruction", a affirmé Bruno Lemarquis.