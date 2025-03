Ile Maurice: Reza Uteem - «Pas normal que ce soit moins cher de recruter des étrangers plutôt que des Mauriciens»

Lors de sa réponse à la Private Notice Question (PNQ) à l'Assemblée nationale, hier, Reza Uteem, ministre du Travail, a annoncé un plan en trois étapes pour que l'offre et la demande soient alignées. Selon lui, il y a eu un laisser-aller, même pire, une mafia qui a opéré ces dix dernières années, ce qui a contribué à la situation catastrophique dans le domaine de l'emploi et de l'importation des travailleurs étrangers.

88 formations du MITD en 2024-2025

La première étape du plan est de dépoussiérer les centres de demande d'emploi. Aujourd'hui, il y a toujours le système de «stanp kart» même si la personne n'a rien eu depuis des années car c'est l'une des manières les plus efficaces d'avoir un travail dans le service public. «Il y a déjà eu des discussions avec le ministère des Technologies de l'information et de la communication pour avoir un logiciel, équipé de l'intelligence artificielle, afin d'envoyer directement les demandeurs d'emploi vers les employeurs qui cherchent leurs compétences.»

Deuxièmement, avec le ministère de l'Education, il y aura de nouveaux cours qui seront mis en place pour répondre à la demande du marché. Dans la foulée, Reza Uteem a fait savoir qu'en 2024- 2025, le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) n'a dispensé des cours qu'à 88 étudiants, ce qui est largement insuffisant alors qu'il y a un manque de main-d'oeuvre accru sur le marché.

Ensuite, il y a un comité interministériel, composé d'Ashok Subron, d'Avinash Ramtohul, d'Aadil Ameer Meea et de Reza Uteem, qui se penche sur le recrutement des travailleurs étrangers. Le ministre du Travail a fait savoir qu'il n'était pas normal que cela revienne moins cher aux employeurs de recruter des travailleurs étrangers que des Mauriciens. Il a aussi évoqué une mafia qui a opéré pendant des années. Reza Uteem a expliqué qu'il y avait certains agents, qui coûtaient plus cher que les autres, qui étaient privilégiés.

Concernant les chiffres, Reza Uteem a expliqué qu'à septembre 2024, il y avait 35 200 demandeurs d'emploi à Maurice. Parmi eux, 34 744 étaient enregistrés dans les centres et 20 618 étaient déjà employés mais cherchaient une meilleure opportunité. L'année dernière, le ministère a traité 32 538 demandes d'emploi d'étrangers et cette année, il y en a eu environ 5 000 depuis janvier. Le pays compte actuellement 48 458 travailleurs étrangers, dont la plupart sont dans la construction et le secteur manufacturier. Le ministre a aussi parlé de 4 827 travailleurs en situation irrégulière, dont 2 542 qui sont portés manquants et 2 285 qui travaillent sans permis.

Les employeurs pointés du doigt

Reza Uteem n'a pas été tendre envers les employeurs. Il a rappelé que travailler sans permis constitue un délit et qu'employer un travailleur sans papiers est aussi un délit. Concernant les 2 285 travailleurs sans permis, il a expliqué que ce sont des employés qui sont venus légalement mais dont les employeurs n'ont simplement pas renouvelé les permis. «On a souvent vu, sous l'ancien régime, les opérations crackdown. Mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillaient sans papiers car il y a des employeurs qui les prenaient. Et contre eux, on n'a jamais entendu des sanctions.»