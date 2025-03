Ile Maurice: Pour donner des ailes aux femmes

Et si on réunissait les femmes pour qu'elles échangent, se soutiennent et avancent main dans la main ? C'est la formidable idée qu'a eue Brink's Maurice en mettant sur pied WINGA.

Inspirer. Accompagner. Soutenir. Donner des ailes à chaque femme de son entreprise, tel est le souhait de Brink's Maurice. Loin d'être de vains mots, l'entreprise est passée de la parole à l'acte en mettant sur pied WINGA - Women in Networking Group and Ally. Ce comité, composé de cinq femmes actives, est née en octobre dernier pour accompagner les employées de Brink's à voler de leurs propres ailes, à être plus indépendantes, à surmonter les obstacles et être plus épanouies dans les divers aspects de la vie.

Le comité compte aussi des membres masculins car ce sont eux les alliés pour aider à faire avancer la conscientisation. Les membres de WINGA viennent de divers horizons et métiers pour représenter la diversité chez Brink's.

«L'action de WINGA permet de libérer la parole, d'armer les femmes, de leur insuffler de la force pour qu'elles avancent tant dans la vie professionnelle que privée. WINGA est une initiative du management qui veut promouvoir l'inclusion, la diversité et l'égalité des chances pour tous,» souligne Diksha Beeharry, la présidente de WINGA, mais aussi la Legal & Procurement Manager de Brink's Ocean Indien.

Ces femmes déterminées organisent régulièrement des Women Circles, des moments de rencontre, d'échange, de partage et de réflexion. Une façon de sensibiliser les femmes aux questions qui les touchent particulièrement.

Parler de sujets tabous

WINGA permet aux femmes de dire ce qu'elles ont sur le coeur. Des thèmes souvent tabous sont abordés lors de ces rencontres entre femmes. La ménopause, la violence domestique, l'endométriose... sont discutées ouvertement pour «éclairer et venir en aide aux femmes qui n'osent pas en parler, ne trouvent pas de réponses et finissent par subir tout cela sans rien dire».

Sur plus de 2000 employés, Brink's compte environ 600 femmes. «Certes, nous avons encore du chemin à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous évoluons dans un secteur traditionnellement masculin et certaines femmes n'osent pas se mettre en avant, elles ont peur et nous sommes là pour les aider à surmonter cela et qu'elles s'épanouissent», explique Annabelle Louis, HR Operations & Compensation/Benefits Manager qui siège sur le comité de WINGA en tant que co-chair.

Mettre en place les Women Circles n'est pas toujours chose facile. Les employés sont réparties aux quatre coins de l'île et travaillent sur un «shift system.» «Nous organi-serons cette année ces rencontres dans différentes régions car il est important qu'elles sachent que cela existe et qu'elles peuvent y participer», souligne Annabelle Louis.

Celles qui osent

Chez Brink's, les femmes endossent fièrement et efficacement des responsabilités qui ne sont pas que l'apanage des hommes. Elles ne sont pas seulement des agents de sécurité, mais également des convoyeuses de fonds, des opératrices de comptage ou encore travaillant au Monitoring de Brink's. «De nombreuses femmes sont présentes dans les opérations et certaines ont même été récompensées ayant participé à maîtriser des voleurs», précise Annabelle.

WINGA veut aussi inspirer et présenter aux femmes des «role models». Ainsi, l'an dernier, Ranini Cundasawmy, célèbre sportive qui a réussi à la force de ses poings, a partagé avec les équipes de Brink's sa vie, son vécu, ses challenges pour inspirer et donner du courage d'avancer envers et contre tous.

«Le comité aide à conscientiser le management et à mettre en lumière tous les challenges auxquels les femmes font face au quotidien. En étant conscient de tout cela, il peut alors prendre des décisions éclairées et donner des chances égales à tout le monde», conclut Diksha Beeharry.

Aide légale

Diksha Beeharry, Legal & Procurement Manager, est également avocate. Sa carrière dans le monde juridique lui permet d'apporter une aide précieuse aux femmes, notamment celles victimes de violence domestique. «C'est un problème qui touche de nombreuses femmes et je suis là pour venir en aide à celles qui en ont besoin. Bientôt, nous allons lancer un 'kit' destiné aux femmes dans lequel elles auront des informations pratiques et les numéros de téléphone des ONG. Ce n'est pas toujours facile. Il faut les mettre en confiance et les accompagner,» déclare-t-elle.

