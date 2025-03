Congo-Brazzaville: Des « jeunes-vieillots » ont besoin de l'emploi pour libérer les domiciles parentaux

De plus en plus de « jeunes-vieillots » sans-emploi encombrent les domiciles familiaux, continuant à partager des repas avec leurs petits frères encore sur les bancs de l'école. Cette façon de vivre en ville aujourd'hui trouble la quiétude des vieux couples et divisent des foyers.

Ainsi, il n'est plus rare aujourd'hui, par manque d'emploi des jeunes, de voir toute la famille élargie, à savoir grands-parents, parents, enfants, petits fils et neveux s'abriter dans un même toit avec des petits cloisonnements qui n'en finissent jamais. Et tous, à la charge du parent, parfois retraité. Encore que ces « jeunes-vieillots » mettent mal à l'aise des parents supportant à peine leurs charges et celles de leurs enfants et petits enfants.

Rares sont des familles qui échappent à cette réalité sociologique. Nombreuses d'entre elles n'arrivent plus et s'enfoncent de plus belle. La solution à cette situation serait l'arrivée en masse des investisseurs pour créer le plein emploi dans le pays. Et cela permettra très rapidement à ces nombreux « jeunes-vieillots » de libérer les domiciles de leurs parents retraités qu'ils prennent comme qui dirait en otage.

Ces jeunes « papas », à cause de leur âge qui augmente, ont dans des quartiers des agissements malsains à cause de la frustration et du stress qui les habitent quotidiennement. Et c'est difficile dans ces conditions qu'ils deviennent des modèles ou des bons moralisateurs d'autres jeunes qui n'ont pas encore atteint leur âge. Car certains d'entre eux, au lieu de cogiter sur des voies et moyens pouvant leur permettre de quitter cet état de chose, développent des attitudes blâmables et honteuses sous les yeux impuissants de leurs parents retraités.

Ce qui est vrai, cette cohabitation involontaire de la nombreuse « fratrie » à cause de la précarité d'emploi peut créer des situations de conflits entre des épouses des frères, des nièces et des enfants ou même entre les cousins.

Le souhait aujourd'hui est de voir des investisseurs et opérateurs économiques arriver dans le pays pour que certains emplois soient créés au bénéfice des enfants au chômage car, l'Etat seul n'arrive plus du tout. Et surtout que les âges avancent et la Fonction publique parle de plus en plus des quotas des diplômés et des finalistes.

Ceci étant, il y a un nouveau concept qui est sur des lèvres de nombreux parents dont des enfants encombrent leurs domiciles par manque d'emploi: la « socialisation de la pension de retraite », c'est-à-dire au lieu d'appartenir au seul retraité et à son épouse, la pension est « morcelée » car, il faut nourrir y compris leurs enfants. Une pilule très amère à avaler pour un parent retraité.

Que les conditions d'accueil des investisseurs et des opérateurs économiques soient souples afin que le plein emploi soit là!