Cote d'Ivoire: Développement durable - Le Fonsti présente 12 projets pour l'amélioration de la qualité de vie de la communauté humaine

Dans le souci d'améliorer la qualité de vie de la communauté humaine, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) a officiellement présenté les lauréats de l'appel à projets dénommé : Fonsti-Objectif de développement durable (Odd) 2024.

Au cours de cette activité qui s'est tenue, le 6 mars, à Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a soutenu que l'être humain vit dans un monde en perpétuelle mutation où les défis environnementaux, sanitaires, économiques et technologiques se multiplient et se complexifient.

Face donc à ces enjeux, la science et l'innovation ne sont plus de simples options, mais des impératifs absolus.

À l'en croire, les nations qui investissent dans la richesse sont celles qui anticipent l'avenir, transforment les défis en opportunités et présentent une capacité à assurer à leurs populations des conditions de vie durable et prospère. D'où les 17 Odd adoptés par tous les pays membres de l'Onu pour impulser le développement des États et améliorer les conditions de vie des populations.

Aussi le ministre a-t-il félicité ces projets retenus qui démontrent, selon lui, que la Côte d'Ivoire regorge d'intelligences créatives et engagées, prêtes à apporter des solutions novatrices aux défis contemporains.

Il s'est d'autant réjoui que les travaux distingués couvrent des secteurs cruciaux. Notamment la santé pour améliorer la qualité de vie et l'accès aux soins ; l'agriculture durable afin d'assurer la sécurité alimentaire, de préserver les ressources naturelles et les énergies renouvelables pour une transition énergétique responsable et efficiente.

Des thématiques qui, pour lui, sont au coeur des odd qui guident les actions en faveur d'un progrès inclusif et équitable. Indiquant que les 12 projets sont financés à hauteur de 540 millions de F Cfa par le Fonsti.

Le ministre a invité tous les porteurs de projets à la réussite de leurs idées. Avant de rappeler que, depuis 2015, le gouvernement ivoirien s'est engagé à atteindre les Odd à l'horizon 2030.

Au nom de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Maria Beatriz Suarez Botas a salué les actions du Fonsti pour le développement de la Côte d'Ivoire. Elle a invité les chercheurs ivoiriens à saisir les opportunités qu'offre ce fonds pour le financement des projets. Cela, afin de mettre leurs expertises au service du progrès.

Le secrétaire général du Fonsti, Sangaré Yaya, a rappelé que sa structure, en tant que mécanisme compétitif de financement de la recherche et de l'innovation, oeuvre à la consolidation d'une production scientifique d'excellence, tout en assurant son alignement stratégique avec les priorités de développement national.

Au nombre des projets financés, citons entre autres la « Réhabilitation d'anciens sites d'orpaillage à des fins agricoles dans le District de Sassandra-Marahoué », un projet de l'université Lorougnon Guédé porté par Dr Kpangui Kouassi Bruno.

Dr Tuo Souleymane de l'université technique de Man a présenté la « Production d'énergie électrique à l'aide d'une mini centrale solaire photovoltaïque munie d'un suiveur solaire au sein de l'université polytechnique de Man ».