Soudan: Jibril Ibrahim - Le retour des citoyens dans les zones libérées contribue à accélérer la roue de la production

Port Soudan — Le Mouvement pour la Justice et l'Égalité (MJE) a poursuivi son initiative « Retournons » en exploitant 25 bus vers la région centrale, Madani, Sennar et Singa.

Dr. Gibril Ibrahim, président du MJE et ministre des Finances, s'adressant samedi à Port Soudan à l'Initiative «Retournons » , en présence d'un groupe distingué de dirigeants du MJE, de l'administration autochtone et de certaines personnalités de la communauté, a déclaré que le retour dans des zones sûres vient accélérer la roue de la vie et entrer dans le cercle de la production.

Appréciant les efforts déployés par les forces armées, les forces conjointes et les forces qui les soutiennent pour défendre la patrie sur tous les fronts, qui ont contribué à remporter de grandes victoires.

Jibril a ajouté que nous travaillerons au retour des habitants de toutes les zones qui ont été déplacés de force de leurs maisons par la milice rebelle FSR, et que leur retour se fera à travers diverses initiatives.

Gabriel a expliqué que l'Initiative «Retournons » comprend, lors du voyage de retour ce samedi, environ 1 700 personnes et familles de la région centrale réparties dans 25 bus touristiques.

De son côté, le gouverneur de la mer Rouge, le Lit-Gen Mustafa Mohamed Nour a déclaré que les initiatives de retour incluraient bientôt tous les États du Soudan, si Dieu le veut, et que la libération de Khartoum était devenue une question de temps.

Il a poursuivi en affirmant que les forces armées se battent désormais pour la fierté et la dignité du peuple soudanais avec toute la détermination possible.

De son côté, Bakri Mohammed Tom, chef de l'Initiative «Retournons» a expliqué que le MJE contribue au voyage de retour pour alléger la situation des citoyens, il a appelé tout le monde à travailler pour aider les citoyens à retourner dans leurs régions et leurs foyers en sécurité, en plus de leur apporter de l'aide, d'autant plus que les citoyens, à leur retour, font face à de nombreux besoins.

Tandis que Sufyan Al-Basha, secrétaire de la région centrale du Mouvement pour la justice et l'égalité, a remercié le grand rôle de l'initiative, qui a fourni un excellent travail pour le retour des citoyens dans leurs régions.

Il a exprimé l'espoir que les voyages s'étendent à partir de Kassala, d'Al-Qadarif et de tous les autres États du Soudan. Il a ajouté : « Nous attendons avec impatience les voyages vers l'État de Khartoum dans les jours à venir après sa libération imminente. ».\OSM