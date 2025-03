Soudan: Le Camp d'Abu Shouk pour les déplacés appelle le PAM à mettre en oeuvre le programme d'aide alimentaire

El Fasher — Le Comité d'urgence du camp d'Abu Shouk pour les déplacés à el Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour, a appelé le Programme alimentaire mondial (PAM) à accélérer la mise en oeuvre du programme d'aide alimentaire (en espèces), qui avait auparavant procédé à l'enregistrement électronique des personnes ciblées dans les camps, les abris pour personnes déplacées et les résidents des États situés dans des zones de conflits graves et difficiles d'accès, en vue de fournir une aide grâce à l'application du système 'Bankak'.

La Chambre a souligné le besoin urgent des citoyens, en particulier des enfants et des personnes âgées, de fournir des services humanitaires, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. La Chambre a reconnu que les personnes déplacées des camps d'Abu Shouk et de Zamzam, ainsi que les citoyens des villages ruraux d'El Fasher, souffrent du manque de nourriture et de services de base, notamment d'eau, soulignant à cet égard que la plupart des stations d'eau du camp d'Abu Shouk sont hors service, en raison du manque et du coût élevé du carburant et des pièces de rechange pour les générateurs électriques permettant de faire fonctionner la station.

La Chambre a indiqué que les bombardements continus et systématiques du camp empêchent les citoyens de sortir pour exercer leurs activités quotidiennes afin de gagner leur vie. Dans le même temps, la Chambre a appelé les organisations bénévoles nationales et internationales travaillant dans le domaine humanitaire et les personnes charitables à leur apporter un soutien à travers des programmes d'aide alimentaire qui ont cessé de fonctionner au cours de la période écoulée en raison du siège imposé à la ville d'El Fasher, en plus des bombardements continus de la milice rebelle FSR contre le camp de manière continue.\OSM