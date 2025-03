Soudan: Ali Youssef s'adresse à l'OCI et salue les positions internationales qui rejettent les menaces à l'unité du pays et à sa légitimité actuelle

Port Soudan — Le Ministre des Affaires Etrangères Dr. Ali Youssef a salué les positions fortes exprimées par la communauté internationale et les pays amis et frères, dont la dernière en date était la déclaration publiée par le Conseil de Sécurité le 5 mars, rejetant à menacer l'unité du Soudan et la légitimité existante en son sein par la formation d'une autorité parallèle de la milice terroriste de soutien rapide et de ses alliés, sous la supervision du sponsor régional de la milice.

Dr. Ali Youssef a informé la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la Conférence Islamique des derniers développements de la situation au Soudan et des victoires remportées par les forces armées soudanaises, soutenues par le soutien du peuple soudanais, à l'approche de la bonne nouvelle de la grande victoire.

Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé le soutien du Soudan aux droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Qudos comme capitale. Dans son discours avant la réunion, il a expliqué que le Soudan suit les derniers développements de la situation en Palestine, soulignant la centralité de la question palestinienne.

Il a appelé les États membres et le Secrétariat général de l'OIC à continuer de faire face à ces graves attaques contre le peuple palestinien et à l'appel à son déplacement de ses terres, et à activer les mécanismes stipulés dans les résolutions pertinentes de l'Organisation pour agir à tous les niveaux afin de refléter les positions de l'OIC à cet égard.\OSM