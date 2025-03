Guinée: Le congrès du parti UFDG reste maintenu au mois d'avril prochain (Aliou Konah)

L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu ce samedi 08 mars 2025 son assemblée générale hebdomadaire. À la sortie de cette rencontre, Aliou Konah Baldé, membre du bureau exécutif de cette formation politique a fait la synthèse du déroulée de cette assemblée.

Cet également membre de la cellule de communication du parti a fait savoir que le discours du deuxième vice-président, Honorable Kalemodou Yansané était accentué sur la tenue effective du congrès du parti au mois d'avril prochain.

<< Au cours de cette assemblée générale, l'Honorable Kalemodou Yansané a fait savoir aux militants et sympathisants que le congrès de l'UFDG aura belle et bien lieu les 19 et 20 avril prochain. En plus, il y a eu deux (2) décisions principales qui ont été prises: la première, c'est que les assemblées générales continueront, et deuxièmement, tous les responsables qui avaient prévus des ruptures collectives chez eux, les militants se dirigeront de ce côté pour cette rupture >>, a-t-il fait savoir.

Il poursuit en espérant que le tribunal de Dixinn tranchera sur sa décision de suspension du parti avant la tenue prochaine du congrès.

<< Ce que nous voulons informer à la population guinéenne, c'est que notre congrès est maintenu. Nous en sommes sûrs que d'ici là, le tribunal tranchera sur sa décision. Et cette décision sera deux choses: s'ils disent que Ousmane Gaoual Diallo est réintégré au sein de l'UFDG, on interjettera appel, et la Cour d'appel va continuer son jugement. Si c'est le contraire, lui aussi certainement, il interjettera appel. Donc, c'est le congrès qui officialisera la présidence y compris l'ensemble des structures du parti >>, a-t-il souligné.

Il termine en laissant entendre que le combat continue, car l'objectif dit-il est que Cellou Dalein Diallo soit le futur président de la République de Guinée.