Cameroun: Portait de Aimée Virgile MAKOUGOUM - Une étoile du cinéma aux multiples casquettes

En cette journée internationale de la femme, l'occasion est donnée à la rédaction de Camer.be de mettre en exergue les parcours et oeuvres de ces femmes qui impactent positivement notre culture.

Aimée Virgile MAKOUGOUM incarne créativité, intelligence, écriture, jeu d'acteur, réalisation, production, humour...

Tata Mimie, comme ses fans l'appellent affectueusement, fait partie de ces étoiles camerounaises qui, non seulement brillent sous les projecteurs, mais travaillent d'arrache pied derrière la caméra pour révolutionner le cinéma et illuminer la culture.

Productrice, réalisatrice, comédienne, scénariste et actrice des séries, elle use de plateformes numériques pour atteindre un public large et diversifié, transcendant ainsi les frontières nationales.

"La proxénète", "Woman and Material": telles sont entre autres des séries à succès dans lesquelles la "Tata nationale" concilie l'utile et l'agréable, faisant du film un outil de formation et d'éducation des masses.

Captivantes, édifiantes et envoûtantes, les histoires de ses films servent de miroir de la société dans laquelle nous vivons. Divers sujets sont abordés: les relations, l'éducation, la prostitution, la filiation, l'héritage, les atouts et les dérives des réseaux sociaux, le mariage, le divorce, l'accouchement, les abus, le traumatisme, l'appât du gain pour ne citer que ceux-ci.

Pour tout dire, il s'agit des histoires de ouf, comme illustre si bien sa série actuelle "Une famille de Ouff". Plus de cent épisodes sont accessibles via Youtube et tiennent en haleine les spectateurs/spectatrices avec le suspens, la pertinence des thématiques, la qualité de l'image, le cadre, le décor, les fleurs et les acteurs/actrices incarnant à la perfection leurs rôles.

La 'daronne' Maman Mimie Monthe (jouée par Aimée Virgile Makougoum), est présente, imposante, attachante, pleine de vitalité, mais parfois versatile. Elle perd de temps en temps le contrôle malgré sa volonté de remettre peu ou prou, avec l'aide de son premier fils Wapy (joué par Ivan SANDE) ses enfants (qu'elle élève seule depuis la mort de son mari) dans le droit chemin afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes.

Tout compte fait, les cinéphiles ne se lassent pas de suivre Tata Mimie dans ses "ways" au travers de ses productions saupoudrées d'humour, de rires mais aussi parsemées d'embûches, de joie et de pleurs, d'aventures et de mésaventures, de prouesses et d'échecs, d'amour et de mésalliance, alors reflet de nos vies et désirs inassouvis.

Tout compte fait, Aimée Virgile Makougoum peut s'enorgueillir de faire partie des ambassadeurs et ambassadrices de la culture camerounaise, alors source de persévérance et d'inspiration dans ce monde en pleine mutations et en quête de repères.

En cette journée particulière, votre journal de la diaspora, Camer.be, comme tous les jours, célèbre la femme et souhaite aux valeureuses femmes bonne journée de la femme !