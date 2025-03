Afrique de l'Ouest: Le président ghanéen John Dramani Mahama en mission dans les pays de l'AES

Le président du Ghana John Dramani Mahama a initié ce samedi 8 mars une visite dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) qu'il veut convaincre de réintégrer la Cédéao.

Depuis son élection en décembre dernier, John Dramani Mahama n'a jamais caché sa volonté de voir les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (Mali, Niger et Burkina) revenir au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Ghana entend profiter de sa tournée pour délivrer ce message aux dirigeants des trois juntes : « Revenez au sein de la grande famille de la Cédéao ».

John Dramani Mahama a commencé sa visite par Bamako, où le chef de la junte s'est déplacé à l'aéroport pour l'accueillir. Difficile de dire, à ce stade, que l'hôte du Mali aura gain de cause. Le Mali et ses deux alliés n'ont pas l'intention de revenir au sein de la communauté régionale. Le président ghanéen devrait plutôt se voir proposer un renforcement des relations entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Les pouvoirs malien, burkinabè et nigérien tablent notamment sur une bonne coopération entre l'AES et la Cédéao en matière de libre circulation des biens et des personnes. Selon un membre de la délégation ghanéenne, il sera également question au cours des entretiens de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Dans ce domaine, le Ghana pilote une stratégie dénommée « Initiative d'Accra » qui est différente de celle de la Cédéao.