Angola: L'Angola réaffirme son engagement envers le programme de développement durable

Luanda — L'Angola réaffirme son engagement envers l'agenda 2030 pour le développement durable, qui reconnaît l'égalité des sexes comme un pilier fondamental pour le progrès.

C'est ce qu'a déclaré samedi à Luanda la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto, à l'ouverture du premier Colloque sur le rôle des femmes dans la lutte pour l'indépendance nationale, auquel a participé la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Elle a toutefois souligné qu'en tant que membre des Nations unies, le pays devait continuer à mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant à renforcer l'autonomie des femmes et à protéger les familles.

Selon la responsable, l'approbation récente de l'Observatoire national du genre et l'organisation d'événements qui reconnaissent le travail accompli par les femmes angolaises, comme le prix Femme de mérite, sont des exemples concrets de cet engagement et de la prise de conscience du rôle que les femmes jouent dans la société.

Elle a cité comme autres engagements la création de refuges ou de maisons de transition, l'accès à la terre et au crédit et la nécessité d'une formation technique, des questions qui requièrent une action concrète et continue.

La ministre a recommandé qu'il incombe à chacun, en tant que société, de veiller à ce que les futures générations de femmes aient accès à l'égalité des chances et que l'héritage de leurs ancêtres soit honoré et perpétué.

La ministre salue le rôle des héroïnes angolaises

D'autre part, la ministre Ana Paula do Sacramento Neto a salué le rôle des différentes héroïnes qui ont consacré leur vie à la lutte pour la liberté et à la construction de la nation angolaise.

Selon la gouvernante, des femmes telles que Deolinda Rodrigues, Lucrécia Paim, Engraça dos Santos, Irene Cohen, Maria Mambo Café, Luzia Inglês, entre autres, sont des exemples de bravoure, dont les noms et les parcours sont liés à l'histoire même de l'Angola.

Ces femmes, a-t-elle précisé, ont joué un rôle inévitable dans la lutte pour la libération du pays et beaucoup d'autres, de mémoire heureuse, restent également vivantes dans l'esprit, à travers leurs actes et leur héritage, qui continuent d'inspirer et de guider les nouvelles générations.

Elle a également mis en avant le courage, la résilience et les sacrifices consentis en faveur de la patrie et de la liberté depuis les premiers jours de la lutte contre l'esclavage, notamment par des figures emblématiques telles que la reine Nzinga Mbande et la prophétesse Kimpa Vita.