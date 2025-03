Soudan: Le RFLS appelle à un alignement derrière l'armée et au renforcement du front interne

Port Soudan — Le vice-président du Rassemblement des Forces de Libération du Soudan (RFLS) Salah Hamid a appelé les forces politiques à renforcer la cohésion du front intérieur et à l'investir politiquement et diplomatiquement pour soutenir les forces armées dans la victoire et l'imposition de l'ordre et de la paix avec le pouvoir de l'État et la volonté du peuple.

M.Hamid a souligné, dans un communiqué de presse, qu'il existe un lien étroit entre les réunions de Nairobi sur le gouvernement parallèle et le récent discours d'Abdallah Hamdok, les considérant comme des tentatives renouvelées de faire pression sur la souveraineté nationale légitime afin d'imposer une réalité de négociation qui ouvre la voie à un règlement politique qui fait appel à des alliés de l'étranger, qui ont joué un rôle dans la destruction qui a frappé les villes et villages du Soudan, en plus de commettre des violations et des crimes de guerre contre le peuple soudanais.

Il a ajouté que ces tentatives n'ont aucune base politique, sociale ou morale au Soudan, ce qui a conduit le Conseil de sécurité à rejeter les efforts visant à former un gouvernement parallèle, avertissant que de telles mesures visent à déchirer le pays et à propager le terrorisme et le chaos.