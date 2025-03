Afrique: CAN U20 Côte d'Ivoire 2025 - Idriss Diallo présente le Comité d'organisation au ministre Adjé Silas Metch

Après le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des séniors en 2023, la Côte d'Ivoire se prépare à relever un nouveau défi : celui d'accueillir la CAN U20, qui se tiendra du 26 avril au 18 mai 2025.

Dans cette perspective, le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a reçu en audience, ce mercredi 5 mars 2025, Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), accompagné des membres du comité d'organisation de la compétition.

Lors de cette rencontre, le ministre a échangé avec ses hôtes sur les attentes du gouvernement. « La mise en place du comité d'organisation de la CAN U20 et le choix des experts qui y travailleront font de vous des acteurs clés, dotés d'une expertise élargie, pour assurer la réussite de cet événement dont vous avez la responsabilité », a-t-il souligné.

Il a insisté sur la nécessité d'une organisation irréprochable et a rappelé l'importance pour la FIF de préparer une équipe nationale compétitive et performante. Le ministre a également exprimé le souhait que cette compétition soit un événement inclusif et fédérateur, avec une forte visibilité dans les villes hôtes : Bouaké, Yamoussoukro et Korhogo. Par ailleurs, il a exhorté le comité à inscrire cette dynamique dans une vision de développement durable du football ivoirien, en accord avec la volonté du Président Alassane Ouattara.

Pour sa part, Yacine Idriss Diallo a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements. Il a assuré le ministre du sérieux et de la rigueur dont feront preuve tous les membres du comité d'organisation afin de faire de cette CAN U20 un succès retentissant.