Cameroun: Les nouvelles cartes d'identité biométriques désormais délivrées en 48h

Au Cameroun, finis les délais interminables pour se faire délivrer la carte nationale d'identité. Cette pièce officielle qui manquait selon la Police nationale à 12% des Camerounais est désormais obtenue en 48h. Les premiers demandeurs ont reçu leur carte nationale d'identité biométrique.

Son coût a cependant été revu à la hausse et les rendez-vous se font exclusivement en ligne. "On ne croyait pas qu'en 48h, on pouvait nous délivrer la carte nationale d'identité, on remercie vraiment le gouvernement Camerounais", se réjouit Cabrel Mbouta un jeune Camerounais qui fait partie des premiers bénéficiaires à Yaoundé de la nouvelle carte nationale d'identité.

Cabrel Mbouta dit néanmoins avoir éprouvé quelques difficultés lors de son pré enrôlement, "c'est mon oncle qui m'a aidé à faire le pré-enrôlement en ligne, ce n'était pas facile, mais parvenu à l'étape finale, tu paies les 10000 CFA demandés, et tu reçois un PDF de ton pré-enrôlement et puis tu viens retirer ta carte nationale en 48h au commissariat".

Avant le retrait, les demandeurs déposent un dossier physique qui renseigne sur leur filiation, profession et situation matrimoniale entre autres. Au commissariat de sécurité publique du 10ème à Yaoundé, un bon nombre de Camerounais se soumettent déjà à cet exercice. "A ceux qui n'y croient pas encore, c'est bien effectif, vous pouvez essayer", lance l'air joyeux un opérateur économique. "Le processus est vraiment bien et pas compliqué du tout", commente un jeune cadre d'administration.

Un décret présidentiel a fixé le 28 février dernier les conditions pour la délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité dont la validité est de 10 ans. "Il n'y a plus de problème, à partir de ce jour la carte nationale est délivrée en 48h comme le prévoit le texte, comme vous le savez bien, le chef de l'Etat a promulgué un décret relatif aux caractéristiques de la carte nationale d'identité et aux modalités de distribution", rassure Albert Djella, Commissaire divisionnaire de police, chef du centre national de production des titres identitaires.

Ces 10 dernières années, la délivrance de la carte nationale d'identité s'est faisait au bout des délais interminables. Mais le nouveau système plus fluide qui impose le pré-enrôlement en ligne pourrait freiner l'élan des Camerounais. "Même nous qui sommes ici en ville, il y'a des fois où le réseau internet est indisponible pendant des heures vous voyez à un moment donné si une personne est connectée sur la plateforme dédiée pour pouvoir s'enrôler à un moment donné la personne peut se lasser et abandonner. En plus au niveau des zones reculées le problème va se poser d'une façon plus accrue encore, espérons que l'Etat va trouver une solution pour l'offre internet de bonne qualité", selon un avocat stagiaire ayant requis l'anonymat.

68 centres ultra modernes de délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité vont être construits à travers les 10 régions et les 58 départements. 219 postes actuels d'identification sont à rénover selon le partenaire technique de la Police nationale.