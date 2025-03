Madagascar: «La nuit porte la lumière» - Le photographe malgache Rijasolo expose à la Fondation H, à Paris

La nuit porte la lumière, est le titre d'une exposition photographique de l'artiste malgache Rijasolo, exposé actuellement et jusqu'au 17 mai dans l'espace parisien de la Fondation H. Dans ce travail, le photographe vainqueur du prix World Press 2022, expérimente un jeu subtil entre ombre et lumière. Il fixe dans ces photos des intérieurs qui bruissent d'histoires et de mystères.

Issues de reportages réalisés, à Madagascar, pendant plus de dix ans, et d'une constellation de moments furtifs célébrant l'imaginaire, la beauté et la vie, ces photos prises en marge de ses reportages sont exposées pour la première fois.

C'est une vie vibrante, la nuit, dans les lieux de rassemblement de la capitale malgache que le photographe saisit, souvent dans des espaces intérieurs comme des cinémas, des bars, des clubs ou autres lieux de rassemblement qui se succèdent d'une manière effrénée.

Le photographe Rijasolo n'hésite pas à trop s'approcher de ses sujets afin de capter des fragments de vie dans des scènes ouvertes à la nuit, à l'inconnu et à l'aventure.

« Un regard neuf dans la pratique du photographe »

« Ici, dans l'espace parisien de la Fondation H, on présente un corpus d'une soixantaine d'images prises entre 2004 et 2024 à Madagascar. L'idée de cette exposition est d'apporter un regard neuf dans la pratique du photographe, de se pencher sur les esthétiques, sur les lumières et les vibrations de chaque image, sans forcément regarder le contexte dans lequel les images ont été prises », explique Marie Doumerc, responsable de la galerie.

L'exposition montre surtout l'autre travail de Rijasolo, vainqueur du World Press en 2022, des photos d'art, loin du photojournalisme qu'il pratique. Comme cette photo d'un homme assis tout simplement dans un intérieur ou encore une autre qui montre un intérieur lointain comme une oasis paisible et poétique là où les mines d'uranium, à l'est du pays, sont encore à ciel ouvert.

C'est donc un travail plus intime et plus personnel qui est exposé avec des photos qui, selon l'artiste, transmettent « une sensation fugace et insaisissable. »