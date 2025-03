Cote d'Ivoire: Un documentaire revient sur l'héritage de Bernard Dadié, écrivain, poète et homme politique

Il y a six ans, jour pour jour, le 9 mars 2019, disparaissait Bernard B. Dadié, figure emblématique de la littérature africaine et chantre de la liberté. Ses oeuvres, marquées par l'engagement et la transmission des valeurs africaines, continuent d'inspirer les nouvelles générations. À l'occasion de cet anniversaire, l'institut Goethe d'Abidjan projette, ce dimanche soir 9 mars, le documentaire Bernard Dadié, un homme de liberté, un film retraçant son parcours et son héritage.

Quelle place occupe aujourd'hui l'oeuvre de Bernard B. Dadié dans le paysage littéraire ivoirien ? Comment ses écrits résonnent-ils encore ? À travers des images d'archives et des témoignages, le documentaire Bernard Dadié, un homme de liberté, long de 78 minutes, revient sur la vie et l'héritage de Bernard Dadié, écrivain, poète et homme politique.

C'est un hommage rendu à celui qui, par ses mots, a dénoncé l'oppression coloniale et chanté l'identité africaine. Franck Hermann Ekra, l'un des fondateurs de la Bibliothèque-archives Bernard Binlin Dadié qui co-produit le film, explique l'objectif de cette création.

Ce film « vient corriger une faille »

« Le principal intérêt de ce film est pédagogique. Il vient corriger une faille, un déficit de culture historique sur une période pourtant récente, celle des années 1949, constitutive du roman national ivoirien. Il s'agit d'une invitation à nous réapproprier une histoire dont nous sommes, à différents niveaux, les continuateurs », précise-t-il.

De Climbié à Patron de New York, en passant par La Ronde des jours, Bernard Dadié a marqué la littérature ivoirienne et africaine.

Ses oeuvres, toujours étudiées dans les écoles, continuent d'influencer de nombreux écrivains, à l'image d'Anzata Ouattara, auteure de 19 ouvrages : « Bernard Dadié est, pour tout écrivain ivoirien, une figure emblématique. C'est vraiment le pionnier, l'icône de la littérature ivoirienne et, au-delà, africaine. Il a bercé notre enfance à travers ses oeuvres. »

Le documentaire Bernard Dadié, un homme de liberté, projeté ce dimanche soir à l'institut Goethe d'Abidjan, sera précédé d'une présentation sur la dimension poétique des libertés dans l'oeuvre de Dadié.