Ile Maurice: Nivedita Bundoo - Entraînement, sacrifice et passion au service de la protection rapprochée

Femme d'engagement et de dévouement, la Woman Assistant Superintendent of Police Nivedita Bundoo incarne la rigueur et l'excellence au sein de la force policière mauricienne. Affectée à la Very Important Person Security Unit (VIPSU), elle veille aujourd'hui à la sécurité d'une VVIP, une mission qui exige une vigilance constante et une préparation physique et mentale de haut niveau.

Trente quatre ans dans la force policière, en avril 35 ans, Nivedita Bundoo est une véritable pionnière. Elle rejoint la police en 1990 et fait ses débuts dans la division de Grand-Port Savanne. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle intègre la VIPSU quelques années après avoir rejoint la force policière. Elle fait partie des premières femmes à intégrer cette unité et à agir comme bodyguard. Elle assure avec professionnalisme et détermination la protection rapprochée de personnalités de premier plan.

Elle a aussi servi dans plusieurs postes à travers l'île. Après 16 ans de service comme inspectrice, elle est promue chef inspectrice et a occupé entre autres le poste de Station Manager aux postes de police de Goodlands, Piton et Rivière-du-Rempart.

En 2023, elle gravit un échelon supplémentaire en étant promue Woman Assistant Superintendent of Police. Elle rejoint la division de Port-Louis Nord dans de nouvelles affectations. En 2024, elle est appelée une nouvelle fois à servir à la VIPSU. Son quotidien est rythmé par des entraînements intenses et des tests physiques réguliers, indispensables pour répondre aux exigences de son poste.

Habitante d'un village du Nord, Nivedita Bundoo est aussi une mère de famille qui concilie avec brio vie professionnelle et vie privée, malgré les sacrifices qu'impose sa fonction. «Il faut toujours être sur le qui-vive et dévouée à ce métier. Je travaille avec passion et persévérance. Il faut toujours viser haut», confie-t-elle.

Son parcours impressionnant et sa détermination sans faille font d'elle une figure inspirante pour les femmes, prouvant que rigueur, discipline et passion sont les clés de la réussite.