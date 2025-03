Ile Maurice: Magali Deliot - D'épreuves en victoires, le parcours d'une femme engagée

À la tête de Planète Enfants, une ONG influente dédiée à la protection et au bien-être des enfants, Magali Deliot est aujourd'hui une figure de proue de l'engagement social. Chaque jour, elle se bat pour offrir un avenir meilleur aux plus vulnérables. Mais derrière cette femme forte et déterminée se cache un parcours semé d'embûches, marqué par la violence, la discrimination et les critiques.

Magali n'a pas toujours été cette femme indépendante et assurée que l'on connaît aujourd'hui. Son passé est jonché d'épreuves, qu'elle partage avec sincérité : «J'ai subi la violence, la discrimination, le jugement, les critiques négatives et infondées, le mensonge et les palabres. Aujourd'hui encore, je fais face à certains de ces problèmes.»

Elle aurait pu abandonner, se laisser submerger par ces injustices. Pourtant, elle a choisi de se reconstruire, de se relever et de transformer sa douleur en force. Magalie explique que la peur et l'inaction ne font qu'aggraver les souffrances. Il lui a fallu une volonté de fer et une foi inébranlable pour avancer malgré les obstacles.

Si Magali est devenue une leader respectée, c'est parce qu'elle a compris que personne ne viendrait résoudre ses problèmes à sa place. «Je me suis reconstruite avec l'aide de Dieu et du soutien moral des uns et des autres. Mais j'ai dû moi-même prendre ma croix et avancer.»

Cette foi en Dieu, couplée à une détermination sans faille, lui a permis de devenir une femme libre et qu'on ne peut arrêter. Elle a appris à ne plus se laisser démolir, ni moralement ni physiquement, et à affronter chaque difficulté avec résilience.

Magali adresse un message puissant à toutes celles qui, comme elle, traversent des moments difficiles. «Chères femmes, ayez confiance en vous, ne vous laissez pas freiner par les jugements et les critiques. Avancez, prenez des décisions fermes et justes, même si elles sont critiquées.»

Pour elle, chaque femme a en elle la force, l'intelligence et l'amour nécessaires pour bâtir une société plus juste. «Dieu a semé en nous le courage et la douceur pour éclairer ce monde. Alors, agissons !»

Aujourd'hui, Magali met son vécu au service des autres. À travers Planète Enfants, elle protège, écoute et accompagne ceux qui en ont le plus besoin. Sa force ne réside pas seulement dans son passé difficile, mais dans sa capacité à transformer ces épreuves en actions concrètes pour changer la vie des enfants.