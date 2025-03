Ile Maurice: Une série d'enquêtes de la Financial Crimes Commission secoue la scène politique et la force policière depuis janvier

Le mois de janvier a été marqué par une série d'enquêtes spectaculaires menées par la Financial Crimes Commission (FCC), révélant de graves affaires de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de corruption et d'autres activités criminelles à hauts niveaux. Ces investigations ont mis en lumière des pratiques douteuses dans divers secteurs et ont conduit à des arrestations qui secouent le pays. Voici un aperçu des affaires les plus marquantes en 2025, en lien avec la FCC.

Arrestation de Pravind Jugnauth : Un coup de théâtre politique

Le 15 février a été marqué par l'arrestation de l'ex Premier ministre Pravind Jugnauth, sous l'accusation de blanchiment d'argent. Cette arrestation a constitué un véritable choc pour le pays, ébranlant les fondements du Mouvement socialiste militant (MSM). Jugnauth a été interpellé après que Josian Deelawon a révélé avoir reçu plusieurs valises contenant Rs 114 millions, qu'il allègue appar tenir à l'ex-Premier ministre. Cette découverte a donné lieu à une enquête approfondie de la FCC, qui cherche à déterminer l'origine et la légalité de ces fonds. De plus, Chandradeo Oomah a été interpellé, ayant révélé que Deelawon lui avait confié des valises contenant des devises étrangères, des montres de valeur, ainsi que des reçus d'hôtels où les Jugnauth séjournait en Angleterre. D'autres personnes, comme Devianee Ramchurn, la fille de Devianee et Sanjiv Ramdenee, le frère de Kobita Jugnauth, le frère de Josian Deelawon, ont également été interrogées dans le cadre de cette enquête.

Rao Ramah : Un interrogatoire à la suite d'irrégularités à la Compagnie nationale de transport

Le 9 janvier 2025, une autre affaire importante a vu le jour avec l'enquête de la FCC sur des irrégularités au sein de la Compagnie nationale de transport (CNT). L'ex-directeur de la CNT, Rao Ramah, a été entendu après des perquisitions menées dans ses résidences d'Albion et de Curepipe, au cours desquelles plusieurs appareils électroniques ont été saisis. L'enquête se concentre sur des contrats douteux attribués par la CNT, notamment ceux d'une valeur de Rs 90 millions depuis 2021, à la suite de plaintes anonymes dénonçant des pratiques de favoritisme dans l'attribution de ces contrats.

Yinka Aderibigbe : Un Nigérian arrêté après une escroquerie de grande envergure

Le 8 janvier 2025, Yinka Aderibigbe, un Nigérian de 37 ans, a été arrêté pour son rôle dans une escroquerie de grande envergure. Il est soupçonné d'avoir extorqué Rs 1,2 million à 79 victimes mauriciennes, en leur promettant des rendements financiers exceptionnels grâce à des investissements en crypto-monnaies. Aderibigbe, se faisant passer pour un expert, aurait utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour convaincre des internautes de transférer des fonds, avant de disparaître avec l'argent. Lors de sa perquisition à son domicile de Pérey bère, la police a découvert une Mercedes et un livre intitulé Money Hackers.

Sham Mathura : Des formations fictives pour des fonds publics du HRDC

Le 23 janvier, Sham Mathura, PDG de la BSP School of Accountancy and Management, a été arrêté par la FCC pour son implication dans un scandale de blanchiment d'argent remontant à 2017. L'enquête porte sur des abus de fonds publics alloués par le Human Resource Development Council (HRDC). La BSP School aurait frauduleusement obtenu Rs 144 000 pour des formations fictives destinées à des étudiants qui n'ont jamais reçu la formation promise. Mathura a été inculpé et libéré contre une caution de Rs 25 000 et une reconnaissance de dette de Rs 200 000.

Jaissen Arnasala et ses collègues : Des policiers suspectés d'extorsion

Le 9 février, un groupe de policiers, dont Hutesh Seeboruth, Avinash Mahadeo, Satiananda Pillay Anamalay et Nilesh Sooklall de l'unité de la DCIU, ont été arrêtés pour extorsion. Ces policiers sont accusés d'avoir extorqué Rs 1,6 million à Iqbal Ramchurn, un habitant de Fond-du Sac, lors d'une perquisition à son domicile. Bien qu'aucun objet compromettant n'ait été trouvé, les policiers auraient saisi une somme importante et exigé une contrepartie pour abandonner l'enquête. Le sergent Jaissen Arnasala qui dirigeait l'équipe a été arrêté le 3 mars à son retour à Maurice. Il nie toutefois avoir pris de l'argent de ce businessman.

Rakesh et Prameshwar Gooljaury : Des prêts toxiques de la MauBank

Rakesh Gooljaury et son frère Prameshwar Gooljaury ont été impliqués dans un scandale lié à des prêts toxiques accordés par l'ex-MPCB, aujourd'hui la MauBank. Ces prêts, d'un montant total de Rs 1,5 milliard, ont été octroyés à quatre hommes d'affaires. La FCC mène une enquête sur un possible blanchiment d'argent, et les deux frères ont été arrêtés dans le cadre de cette investigation. Rakesh Gooljaury a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Plaisance après un séjour en Inde.

Dalida Allagapen : L'achat de Molnupiravir

Le 19 février 2025, Dalida Allagapen, ancienne Senior Chief Executive du ministère de la Santé et soeur de l'ex-ministre Alan Ganoo, a été convoquée à la FCC pour être interrogée dans le cadre d'une enquête concernant l'achat du médicament Molnupiravir, utilisé pour trai ter le Covid-19. L'enquête porte sur la procédure d'appel d'offres et l'attribution du contrat pour cet achat, suspecté d'avoir été influencé par des pratiques de corruption et de conflits d'intérêts.

**Maneesh Gobin : L'attribution controversée d'un terrain à Grand-Bassin **

Le 28 février, Maneesh Gobin, ancien ministre de la Justice, a été interrogé par la FCC dans le cadre d'une enquête sur l'attribution contro versée d'un terrain de 350 arpents à l'Eco Deer Park Association. Cette affaire soulève des allégations de pots-de vin de Rs 3,5 millions en échange de l'octroi de ce terrain. Gobin a été libéré contre une caution de Rs 250 000 et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.