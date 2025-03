Soudan: Le Nil Blue soutient des projets de partenariat avec l'UNICEF

Damazin — Le gouverneur de la Region du Nil Bleu et patron des travaux humanitaires et de développement dans la région le Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi a passé en revue les questions liées aux projets de partenariat avec l'UNICEF dans les secteurs de l'eau, de la santé et de l'éducation.

C'était lors de sa rencontre dimanche dans son bureau avec une délégation de l'UNICEF travaillant dans la région, en présence de M. Mirghani Mekki, Secrétaire général du gouvernement, et du Dr Arafat Al-Sadiq Commissaire à l'Aide Humanitaire (CAH) dans la région.

Le commissaire CAH a expliqué que la réunion a discuté du plan de la CAH pour l'année 2025 en termes de réhabilitation des écoles dans les gouvernorats de Damazin/Kurmuk/Roseires/Bau, en plus des projets de soutien aux services de santé et d'eau dans la région, expliquant que la réunion a abordé les défis auxquels est confronté le travail de l'organisation, notamment les décisions émises par US-AID de retirer le financement d'un certain nombre de projets.

Il a ajouté que la délégation a souligné sa volonté d'avancer dans la mise en oeuvre des projets, notamment le projet de réhabilitation des ressources en eau dans le gouvernorat de Bau, en coordination avec la CAH, ajoutant que le gouverneur a demandé à la Commission de préparer les données relatives au projet de réhabilitation des ressources en eau dans le gouvernorat de Bau, pour permettre à l'organisation de mettre en oeuvre le projet.

Il a expliqué que le gouverneur a souligné l'importance de travailler pour faciliter les tâches de l'organisation et de toutes les organisations opérant dans la région, en plus d'avancer dans la fourniture de services aux déplacés dans les centres d'hébergement et de travailler à la mise en oeuvre du projet de réhabilitation des écoles et au suivi du retour des élèves et des étudiants pour faire de l'année scolaire un succès.