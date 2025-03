Soudan: Le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains félicite la Journée internationale des femmes

Port Soudan — Le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains au Soudan a félicité les femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui tombe le 8 mars 2025, et a également transmis les plus hautes expressions d'appréciation et de félicitations à toutes les femmes du monde.

Elle a souligné que les femmes sont des leaders, des mères, des soeurs et des amies. Elles sont des symboles de force, de résilience et d'initiatives de changement dans tous les domaines de la vie, grâce à leur générosité continue et à leur amour sans limite. Ce sont elles qui ont éclairé le chemin des générations futures et semé l'espoir partout. Elles ont su surmonter les obstacles dans le domaine du travail et de la vie et atteindre leurs objectifs avec patience et détermination.

Le Comité dédie également cette journée à la femme soudanaise, qui a beaucoup souffert de la guerre menée par les milices rebelles, en raison des déplacements forcés, des viols, de la migration et de l'asile, qui l'ont exposée à de nombreuses violations. Nous la saluons et lui rendons hommage pour sa grande détermination.

Le Comité national condamne tous les crimes contre l'humanité commis contre les femmes, en particulier le crime de traite des êtres humains, et continuera à oeuvrer pour combattre quiconque exploite les femmes ou participe au crime de traite des êtres humains, que ce soit par exécution ou par collusion, et souligne que la justice poursuivra ces criminels et qu'ils seront tenus responsables de leurs violations contre les femmes, qui méritent de vivre avec fierté, paix et dignité.