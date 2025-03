Soudan: MJE - La décision de réhabiliter le projet El-Gezira est une affaire gouvernementale

Port Soudan — Le Mouvement soudanais pour la Justice et l'Egalité (MJE) a confirmé que la décision de former le Comité de reconstruction du domaine agricole Gezira et les sociétés de recherche agricole et du Rahad par le Conseil des ministres est une affaire purement gouvernementale, et que le mouvement n'interfère pas dans les décisions de l'organe exécutif autant qu'il se tient aux côtés de l'État pour affronter ceux qui travaillent à affaiblir l'État et ses institutions et remettent en question sa capacité à imposer son prestige.

Le mouvement a souligné que l'affiliation politique ne prive pas le citoyen de son droit de participer aux travaux publics et de servir son pays, et que ceux qui ont été choisis parmi les dirigeants du mouvement dans la région centrale au sein du Comité de reconstruction du projet de Gezira sont des agriculteurs et des propriétaires de terres agricoles à Gezira et Managil, et ils ont été auparavant directement élus par les agriculteurs pour diriger l'organisation des agriculteurs lors des dernières élections, donc leurs contributions au service du pays et du citoyen les qualifient pour diriger les travaux publics, et cette sélection est une expression de leur droit en tant que citoyens soudanais à participer au processus de reconstruction et à réaliser un développement durable.

Le mouvement a également affirmé son soutien aux agriculteurs dans leurs justes causes dans le cadre du projet de Gezira et d'autres projets agricoles, et a déclaré que les propos tenus par certaines personnes malveillantes au sujet de ses efforts pour affaiblir le projet de Gezira sont inacceptables, illogiques et sans fondement. Leur source est les partis politiques alliés à la milice de soutien rapide et certains individus qui tentent désespérément de déstabiliser le tissu social et d'atteindre des objectifs politiques et des intérêts étroits.

La tentative de déformer les faits concernant le Comité de reconstruction du projet de Gezira intervient en réaction à « l'Initiative de Retournons » lancée par le Secrétariat de la région centrale du MJE, qui a aidé des milliers de résidents qui avaient cherché refuge dans les États de l'est pour échapper aux violations de la milice de soutien rapide à retourner dans les États de Gezira et de Sennar.

Le mouvement a appelé les organes exécutifs de l'État d'Al-Jazeera à intensifier leurs efforts pour protéger la société du danger de ceux qui adoptent des discours de haine, et appelle tout le monde à oeuvrer pour contrecarrer le complot des ennemis de la nation, et à se concentrer sur la bataille pour libérer la patrie de la rébellion et de ses alliés, et à renforcer la coopération entre toutes les composantes de la société soudanaise et à renforcer le tissu social et à parvenir à un développement durable qui guérit les effets de la guerre et assure un avenir brillant aux générations.