Afrique: La réunion ministérielle a réaffirmé l'engagement à renforcer l'intégration commerciale régionale et à faire progresser la sécurité alimentaire

Addis Abeba — La réunion ministérielle pour le premier événement d'apprentissage de haut niveau sur le programme de résilience des systèmes alimentaires pour l'Afrique de l'Est et du Sud a réaffirmé son engagement à renforcer l'intégration commerciale régionale, à faire progresser la sécurité alimentaire et à améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans toute la région.

Les ministres et les hauts représentants de l'Afrique de l'Est et du Sud se sont réunis lors de l'événement d'apprentissage de haut niveau sur le programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP) à Addis-Abeba.

La réunion ministérielle a fait suite à une session d'apprentissage technique de deux jours et demi, au cours de laquelle les experts ont exploré les principaux défis et opportunités de la résilience des systèmes alimentaires dans trois domaines thématiques, notamment l'autonomisation des systèmes alimentaires africains grâce aux technologies numériques - en examinant le rôle de l'agriculture de précision, des données climatiques en temps réel et de l'IA pour stimuler la productivité et réduire les pertes après récolte.

En outre, la réunion a discuté des moyens de renforcer l'intégration commerciale - en tirant parti des tableaux de bord commerciaux et en prenant en compte les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour améliorer le commerce agricole.

La réunion ministérielle a souligné la nécessité de faciliter le partage des connaissances entre les pays pour favoriser des solutions durables.

La réunion a réuni des ministres et des responsables clés et s'est tenue à un moment critique où l'insécurité alimentaire en Afrique atteint des niveaux critiques.

Les ministres ont souligné le besoin urgent de coopération régionale, de coordination des politiques et de solutions innovantes pour construire des systèmes alimentaires plus résilients et durables.

Les impacts combinés du changement climatique, des conflits prolongés, de l'instabilité économique et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont intensifié les vulnérabilités de la production agricole, du commerce et de l'accès à la nourriture sur tout le continent.

Les ministres ont également réaffirmé leur engagement à tirer parti des innovations numériques - en investissant dans des technologies intelligentes face au climat, l'agriculture de précision, l'intelligence artificielle (IA) et la surveillance des données en temps réel pour optimiser la productivité agricole, minimiser les pertes après récolte et améliorer l'efficacité du marché.

L'IGAD, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA), la Banque mondiale et le Centre de coordination de la recherche et du développement agricoles pour l'Afrique australe (CCARDESA), continue de soutenir résolument la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Est et australe.

Ces partenariats contribuent à intensifier les interventions fondées sur des données probantes qui améliorent la productivité agricole, renforcent les liens avec les marchés et favorisent des systèmes de production alimentaire durables.

En travaillant ensemble, l'IGAD et ses partenaires visent à combler les lacunes politiques, à favoriser la coopération transfrontalière et à investir dans une agriculture intelligente face au climat pour doter les agriculteurs des outils et des connaissances nécessaires pour s'adapter aux conditions environnementales changeantes.

En outre, les ministres ont souligné l'importance du renforcement des capacités institutionnelles et de l'échange de connaissances pour garantir que les pays puissent mettre en oeuvre efficacement des stratégies de renforcement de la résilience adaptées à leurs défis particuliers. Grâce à un engagement soutenu et à la mobilisation des ressources, les parties prenantes cherchent à établir un système alimentaire régional plus coordonné et plus réactif, capable de résister aux chocs futurs et d'assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes.

La réunion a servi de plate-forme essentielle pour renforcer la volonté politique, sécuriser les investissements à long terme et consolider les partenariats multipartites pour conduire la transformation des systèmes alimentaires de l'Afrique.