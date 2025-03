Ethiopie: Ethiopian Airlines a déployé un équipage entièrement féminin vers Athènes, Delhi, Dubaï et d'autres destinations

Addis Abeba — Ethiopian Airlines a déployé des vols entièrement féminins vers Athènes, Bahir Dar, Athènes, Delhi, Dubaï, Windhoek et São Paulo dans le cadre de la Journée internationale de la femme, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'inclusion des sexes.

La vice-présidente du marketing d'Ethiopian Airlines, Rahel Assefa, la haute direction de la compagnie aérienne et l'ensemble de l'équipage, qui s'est rendu à Athènes sur ce vol spécial, ont été chaleureusement accueillis.

Des personnalités publiques, dont l'athlète éthiopienne Mesete Defar, l'artiste Alem Tsehy Wedajo et d'autres femmes éthiopiennes de renom, ont participé à ce vol.

Ethiopian Airlines a célébré hier la Journée internationale de la femme avec des événements dynamiques.

Des vols entièrement féminins ont été opérés vers six destinations sur cinq continents pour célébrer l'occasion, a-t-on indiqué.

Ethiopian Airlines, le plus grand transporteur d'Afrique et l'une des marques de compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde, a célébré la Journée internationale de la femme 2025 de manière spectaculaire.

La compagnie aérienne a organisé une série d'événements de célébration au prestigieux Skylight Hotel, où des dignitaires du gouvernement, des invités de marque et des cadres supérieurs de la compagnie aérienne se sont réunis pour honorer l'occasion.

L'un des moments forts de la célébration a été l'initiative spéciale de la compagnie aérienne : l'exploitation de plusieurs vols entièrement gérés par des femmes.

Des opérations de vol aux services techniques, en passant par l'enregistrement et la restauration, chaque aspect de ces vols a été géré par des femmes professionnelles de l'aviation.

Cette initiative a non seulement souligné l'engagement d'Ethiopian Airlines en faveur de l'inclusion des sexes, mais a également mis en valeur le rôle croissant des femmes dans l'industrie.

Les vols entièrement féminins ont décollé d'Addis-Abeba, reliant les passagers à Bahir Dar, Athènes, Delhi, Dubaï, Windhoek et São Paulo. Cette initiative illustre l'engagement d'Ethiopian Airlines à créer un environnement aéronautique plus inclusif et à donner aux femmes les moyens d'assumer des rôles de direction dans l'ensemble de ses opérations.

Lors de l'émission, Mesfin Tasew, PDG d'Ethiopian Airlines, a exprimé : « Nous sommes ravis de célébrer le 8 mars, comme nous le faisons chaque année chez Ethiopian Airlines. En tant qu'employeur de choix, nous sommes profondément engagés à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'industrie aéronautique et de la communauté au sens large.