Ile Maurice: Reprise du training après les célébrations de l'Indépendance

À quatre mois du coup d'envoi de la saison hippique, les chevaux n'ont toujours pas repris l'entraînement au Champ de Mars, en raison des préparatifs des célébrations du 12 mars. La petite piste, impraticable depuis la fin de la saison 2024 en octobre dernier, devrait être remise en état après les festivités, permettant une reprise des entraînements entre le 17 et le 22 mars.

Initialement, le Mauritius Turf Club (MTC) avait prévu de mener des travaux de renflouage en sable dès fin février, mais ces derniers ont été suspendus temporairement pour la préparation de la cérémonie du drapeau, qui marquera le 57e anniversaire de l'Indépendance et le 33e anniversaire de la République, en présence du Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le MTC devra investir plus d'un million de roupies pour restaurer la piste, alors même que le club traverse des difficultés financières. Son président, Santosh Gujadhur, considère néanmoins ces travaux comme une priorité absolue, d'autant plus que 32 nouveaux chevaux, arrivés mi-février, sortiront de quarantaine le 11 mars. Leurs entraîneurs auront impérativement besoin d'une piste opérationnelle pour commencer leur préparation.

Face aux perturbations attendues lors des festivités du 12 mars, plusieurs entraîneurs ont demandé une extension de la quarantaine de quelques jours pour éviter le stress aux chevaux.

Malgré des spéculations sur le refus de licences pour certaines écuries affiliées à People's Turf Plc (PTP), l'enthousiasme des propriétaires mauriciens ne faiblit pas. Plus de 100 nouveaux chevaux ont déjà été acquis en Afrique du Sud pour la nouvelle saison. Les écuries Gujadhur et Paul Foo Kune dominent les achats, avec entre 15 et 20 nouvelles unités chacune.

L'écurie Foo Kune a investi dans l'ancien yard d'Alain Perdrau, rue Shakespeare, où des travaux de rénovation sont en cours. Son entraîneur, Carl Hewitson, sera épaulé par le jockey sud-africain Donovan Mansour.

L'écurie Gujadhur a quant à elle rappelé plusieurs anciens membres de son équipe, dont Roshan Bhoyga, désormais chef palefrenier. Le cavalier Sunil Bussunt a également fait son retour après un passage chez Allet, et pourrait se voir confier un rôle plus important auprès de l'entraîneur Ramapatee Gujadhur. Aucune confirmation n'a encore été donnée quant au jockey principal de l'écurie, mais des rumeurs circulent sur un possible engagement de l'Australien Noel Callow.

En phase de restructuration, l'écurie Amar Sewdyal, autrefois controversée sous l'ère PTP, se prépare activement pour la saison sous la bannière du MTC. En attendant de nouveaux achats, sept chevaux appartenant à la famille Taher - dont Secret Giver, Hubble, Secret Circle et Viking Trail - ont déjà rejoint un centre privé à Poste Lafayette après avoir quitté Petit Gamin.

La saison 2025 s'annonce dynamique, avec des changements structurels et des investissements massifs, malgré les incertitudes qui pèsent encore sur certaines candidatures au sein du MTC.