Ile Maurice: Aneessa Mungroo - Briser les plafonds de verre

Dans le monde exigeant de la finance et du conseil, construire une carrière d'excellence tout en jonglant avec les contraintes de la vie familiale n'est pas une mince affaire. Pourtant, c'est le pari réussi de cette professionnelle, Aneessa Mungroo qui, après un brillant parcours en France, est revenue à Maurice pour mettre son expertise au service du pays et de la région. Forte d'une décennie d'expérience au sein de KPMG France, elle pilote aujourd'hui l'offre de service Risk Consulting chez KPMG Maurice, accompagnant les entreprises dans leur transfor mation et la gestion des risques.

Tout a commencé au Queen Elizabeth College, où elle a forgé son goût pour l'excellence avant de poursuivre ses études en France. Diplômée d'un Master 2 en Systèmes d'Information et Entreprise Étendue de l'Université Paris Dauphine, elle intègre KPMG France, où elle évolue rapide ment au sein des missions de conseil et d'audit, touchant à des projets complexes en Europe. Dix ans plus tard, en 2016, l'appel de son île natale se fait sentir. Elle décide alors de rentrer à Maurice pour se joindre comme une associée à un des Big Four.

Mais au-delà de son parcours individuel, son expérience illustre les défis et les opportunités qui s'offrent aux femmes dans le monde du travail. Derrière cette réussite se cachent de nombreux sacrifices et un soutien indéfectible de sa famille. Elle évoque avec émotion les efforts consentis par ses parents, qui n'ont pas hésité à se priver pour lui offrir la meilleure éduca tion possible. Son père, notamment, venait la chercher à pied à l'arrêt de bus après de longues journées d'études.

Cette résilience, elle l'a également cultivée durant ses années en France, où elle a travaillé les soirs, les week-ends et pendant les vacances pour financer ses études. Aujourd'hui, elle souligne combien son époux est un partenaire essentiel, l'aidant à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, surtout avec deux jeunes enfants à la maison.

Son expérience en Big 4 lui a offert une ouverture sur le monde, où diversité et égalité sont des valeurs clés. Pourtant, le chemin vers une égalité réelle dans le monde du travail reste semé d'embûches. Si elle admet que chaque parcours comporte des défis et que «la vie est loin d'être un long fleuve tranquille», elle reste convaincue que la persévérance et la détermination permettent de les surmonter. Son conseil à celles qui aspirent à réaliser leurs rêves ? «Il faut garder le cap, rester motivé, savoir demander de l'aide quand on en a besoin et essayer de redonner en retour.»

Avec une telle carrière et une détermination sans faille, cette experte en gestion des risques prouve que les ambi tions professionnelles et les valeurs personnelles peuvent se conjuguer harmonieusement. À travers son parcours, elle illus tre le combat de nombreuses femmes qui aspirent à briser les plafonds de verre et à s'imposer dans un monde encore trop souvent dominé par les hommes.

Et quid de ses sources d'inspiration ? Aneessa cite sans hésiter Christine Lagarde. Première femme à la tête d'un des plus grands cabinets d'avocats au monde avant de briller sur la scène politique et financière, l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne incarne, dit-elle, la passion, l'engagement et la force de caractère. Un modèle d'excellence qui fait écho à sa propre trajectoire.