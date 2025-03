Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale examine le financement de l'effort de guerre

En République démocratique du Congo (RDC), la commission des finances de l'Assemblée nationale examine de près le budget destiné à l'effort de guerre. Elle a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement afin de vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires. Après l'audition du vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, d'autres hauts responsables seront entendus cette semaine. Quelle est la portée de cette initiative ?

Ce travail de vérification s'inscrit dans un contexte où les dépenses sécuritaires et humanitaires ont connu une forte hausse, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. L'enjeu est d'autant plus crucial que le programme quinquennal du gouvernement, présenté en 2024, prévoit une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global.

L'efficacité de l'armée en question

Pourtant, l'efficacité de l'armée congolaise face à l'avancée du mouvement politico-militaire AFC/M23 - soutenu par le Rwanda - continue d'être remise en question, certains pointant encore un manque de moyens. C'est sur la base de ce constat que la commission Économique et financière de la Chambre basse du Parlement a lancé cette opération. L'objectif est d'apporter des réponses précises à plusieurs questions essentielles.

De combien le gouvernement a-t-il réellement besoin pour soutenir l'effort de guerre ? Quels objectifs doivent être atteints ? Comment garantir une gestion efficace et transparente des fonds ? Il faut dire que le sujet est déjà sur la table du gouvernement. Depuis fin janvier 2025, le Conseil des ministres s'est penché sur la question et a déjà adopté un rapport définissant les modalités d'augmentation des soldes et primes des militaires et policiers.

Doublement du salaire des militaires

Parmi les mesures annoncées figurent notamment le doublement du salaire des militaires et l'instauration d'une prime spéciale de combat avec effet immédiat. Dans ce cadre, la commission Économique et financière de l'Assemblée nationale de RDC poursuivra ses travaux avec l'audition de plusieurs membres clés du gouvernement : le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Budget et aussi la gouverneure de la Banque centrale.